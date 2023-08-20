Юрий Климчук сыграл 100-й матч за Рух

Игра с ковалевским «Колосом» (1:1) стала для форварда «Руха» Юрия Климчука сотой за львовскую команду.

Климчук выступает за «Рух» с 2019 года. Его предыдущей командой была каменская «Сталь». За время выступлений за «Рух» форвард забил 39 голов и отдал 13 ассистов.

Лучшими результатами Климчука до сих пор были 11 голов в розыгрыше Первой лиги сезона 2019/2020 и 9 голов в розыгрыше УПЛ прошлого года. В текущем розыгрыше форвард «львов» забил 3 гола.