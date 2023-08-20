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  4. Юрий Климчук сыграл 100-й матч за Рух
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 01:28 | Обновлено 20 августа 2023, 01:30
35
0

Юрий Климчук сыграл 100-й матч за Рух

За это время форвард забил 39 голов

20 августа 2023, 01:28 | Обновлено 20 августа 2023, 01:30
35
0
Юрий Климчук сыграл 100-й матч за Рух
ФК Рух

Игра с ковалевским «Колосом» (1:1) стала для форварда «Руха» Юрия Климчука сотой за львовскую команду.

Климчук выступает за «Рух» с 2019 года. Его предыдущей командой была каменская «Сталь». За время выступлений за «Рух» форвард забил 39 голов и отдал 13 ассистов.

Лучшими результатами Климчука до сих пор были 11 голов в розыгрыше Первой лиги сезона 2019/2020 и 9 голов в розыгрыше УПЛ прошлого года. В текущем розыгрыше форвард «львов» забил 3 гола.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос Юрий Климчук
Источник ФК Рух Львов
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