Юрий Климчук сыграл 100 матчей в УПЛ

Нападающий «Руха» Юрий Климчук в матче против «Полесья» в Житомире сыграл 100-й матч в УПЛ. В этой игре он отличился ассистом на Илью Квасницу, а «Рух» минимально победил и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

70 матчей форвард провел за «Рух», 30 – за «Сталь» из Каменского.

Всего Климчук в ста матчах в УПЛ отличился 24 голами (22 за «Рух», 2 – за «Сталь») и отдал 9 ассистов. Также в активе игрока 17 желтых карточек и одно удаление.

Следующий матч станет сотым для Климчука за «Рух» во всех турнирах.