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Украина. Премьер лига
13 августа 2023, 01:25 | Обновлено 13 августа 2023, 01:27
78
0

Юрий Климчук сыграл 100 матчей в УПЛ

Форвард львовян отметился в юбилейной игре голевой передачей

13 августа 2023, 01:25 | Обновлено 13 августа 2023, 01:27
78
0
Юрий Климчук сыграл 100 матчей в УПЛ
ФК Рух

Нападающий «Руха» Юрий Климчук в матче против «Полесья» в Житомире сыграл 100-й матч в УПЛ. В этой игре он отличился ассистом на Илью Квасницу, а «Рух» минимально победил и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

70 матчей форвард провел за «Рух», 30 – за «Сталь» из Каменского.

Всего Климчук в ста матчах в УПЛ отличился 24 голами (22 за «Рух», 2 – за «Сталь») и отдал 9 ассистов. Также в активе игрока 17 желтых карточек и одно удаление.

Следующий матч станет сотым для Климчука за «Рух» во всех турнирах.

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Юрий Климчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух отчеты
Источник ФК Рух Львов
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