Украина. Премьер лига13 августа 2023, 01:25 | Обновлено 13 августа 2023, 01:27
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Юрий Климчук сыграл 100 матчей в УПЛ
Форвард львовян отметился в юбилейной игре голевой передачей
13 августа 2023, 01:25 | Обновлено 13 августа 2023, 01:27
78
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Нападающий «Руха» Юрий Климчук в матче против «Полесья» в Житомире сыграл 100-й матч в УПЛ. В этой игре он отличился ассистом на Илью Квасницу, а «Рух» минимально победил и возглавил турнирную таблицу УПЛ.
70 матчей форвард провел за «Рух», 30 – за «Сталь» из Каменского.
Всего Климчук в ста матчах в УПЛ отличился 24 голами (22 за «Рух», 2 – за «Сталь») и отдал 9 ассистов. Также в активе игрока 17 желтых карточек и одно удаление.
Следующий матч станет сотым для Климчука за «Рух» во всех турнирах.
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