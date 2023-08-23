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Чемпионат мира
23 августа 2023, 12:43 | Обновлено 23 августа 2023, 12:47
2674
0

Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца

Ольга Кармона Гарсия пережила лучший и худший день в жизни в минувшее воскресенье…

23 августа 2023, 12:43 | Обновлено 23 августа 2023, 12:47
2674
0
Драма на фоне счастья. От героини финала женского ЧМ скрыли смерть отца
Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Кармона Гарсия

20 августа в австралийском Сиднее состоялся финальный поединок девятого в истории розыгрыша чемпионата мира по футболу среди женщин. В решающем поединке команда Испании оказалась сильнее и удачливее англичанок (1:0), и впервые выиграла «золото» мундиалей (до этого четырежды лучшей командой мира становились представительницы США, дважды – Германии, по разу выигрывали турнир японки и норвежки).

Главной героиней сборной Испании в решающих матчах оказалась 23-летняя Ольга Кармона Гарсия, действующая на позиции левого фулбека. Именно она на 89-й минуте забила победный гол «Красной фурии» в полуфинальном поединке против Швеции (2:1), а также стала автором единственного забитого мяча в финале против англичанок.

Однако этот день, 20 августа, стал для Ольги Кармоны, как впоследствии призналась сама девушка, лучшим и худшим в жизни одновременно. Дело в том, что уже после победы над англичанками Кармона узнала о смерти отца. Причем тот скончался за день до финального матча, однако Ольге никто из близких решил не сообщать печальную новость накануне важного футбольного матча…

Когда на 29-й минуте Кармона забила в ворота сборной Англии и побежала праздновать, задрав футболку, то все увидели таинственную надпись «Merchi», которую широкой общественности сама героиня финала растолковала уже после игры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Кармона Гарсия

Оказывается, что Ольга Кармона таким образом поддержала свою лучшую подругу, у которой незадолго до этого скончалась мать.

«Я посвящаю свой гол и эту победу моей лучшей подруге, которая недавно потеряла мать», – сказала журналистам 23-летняя футболистка сборной Испании.

Каково же было горе девушки, когда ей самой сообщили трагическое известие о кончине ее отца – Хосе Вердаско. Известно, что мужчина на протяжении последнего года боролся с раком, из-за чего не смог присутствовать в Австралии, но следил за матчами сборной Испании с его дочерью в составе по телевизору.

Узнав, что ее отец скончался, Кармона на своей странице в соцсети написала следующее: «И сама того не зная, я получила свою звезду еще до начала игры. Я знаю, что ты дал мне силы для достижения чего-то уникального. Я знаю, что ты наблюдал за мной сегодня вечером и гордишься мной. Покойся с миром, папа».

Поддержали девушку ее клуб – мадридский «Реал», – а также Королевская испанская футбольная федерация. Первый о кончине близкого родственника своей футболистки сообщил на своем официальном сайте, а вторая написала об этом в твиттере.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти отца нашей футболистки Ольги Кармоны. «Реал» Мадрид хотел бы выразить свои соболезнования и привязанность к Ольге, ее семье и всем ее близким. Покойся с миром», – гласит официальное комюнике «бланкос».

«Мы с глубоким сожалением сообщаем о смерти отца Ольги Кармоны. Печальную новость футболистка узнала после финала чемпионата мира. Мы любим тебя, Ольга, ты часть истории испанского футбола», – написали в Королевской испанской футбольной федерации.

***

Ольга Кармона является единственной дочерью от брака Хосе Вердаско с Ольгарсией Гальвес. Также у этой пары есть двое сыновей, которые являются родными братьями свежеиспеченной чемпионки мира – Фран и Томас.

Фран Кармона также профессионально играет в футбол. Ему 24 года, карьеру он начинал в академии «Севильи», дебютировать за первую команду которой парню так и не посчастливилось. В сентябре 2020 года центральный защитник на правах свободного агента перешел в «Лас-Пальмас», где также выступал за юношескую команду, а летом минувшего года подписал полноценный контракт с клубом «Теруэль», который играет в Примере Федерасьон – третьем по рангу дивизионе в системе футбольных лиг Испании после Примеры и Сегунды.

Известно, что отец и мать Ольги Кармоны поначалу были против того, чтобы девочка занималась футболом. Родители считали, что этот вид спорта куда лучше подходит их сыновьям, а вот дочери старались привить интерес к плаванию, теннису и танцам фламенко. Тем не менее, со временем, когда Ольга все равно выразила желание продолжать заниматься футболом, Хосе Вердаско и Ольгарсия Гальвес приняли это и поддержали дочь в ее начинаниях.


Facebook. Ольга Кармона с матерью

Когда девочке было чуть больше трех лет, ее родители приняли решение развестись. В итоге Хосе Вердаско уехал из Севильи, где и по сей день проживает мать Ольги, и поселился в Малаге. Однако это не помешало мужчине продолжать видеться с дочерью и принимать участие в ее воспитании. Иногда Хосе приезжал в Севилью, чтобы увидеться с детьми, а также порадоваться их достижениям.

Как заявил испанским журналистам двоюродный брат Ольги Кармоны Хесус, Хосе Вердаско болел за мадридский «Реал» и не пропустил ни одного матча своей дочери на профессиональном уровне.

«Он очень гордился всеми своими детьми, но особенно дочерью. В семье мы все болеем за «Реал» Мадрид. Знаю, что Хосе видел все игры Ольги, пока в пятницу ему не стало намного хуже», – рассказал Хесус Кармона.

***

Ольга Кармона свою карьеру в футболе начинала в родной «Севилье», за которую на профессиональном уровне провела 65 матчей (7 голов). В 2020 году перебралась в мадридский «Реал», который как раз создал женскую футбольную команду, и с тех пор провела в футболке «бланкос» 82 поединка, забив 10 мячей.

В 2018 году Ольга Кармона в рядах сборной Испании U-19 выиграла чемпионат Европы среди девушек на турнире, который принимала Швейцария. Спустя год испанки, за которых вновь играла Кармона, опять были близки к выходу в финал, но в дополнительное время в 1/2 финала все-таки проиграли сверстницам из Франции (1:3).

Дебютировать за женскую сборную Испании Кармоне посчастливилось в апреле позапрошлого года, и с тех пор Ольга провела за «Красную фурию» 22 матча, в которых записала на свой счет 3 забитых мяча, причем 2 из них – на недавнем чемпионате мира.

События после финального поединка чемпионата мира среди женщин стали для Ольги Кармоны настоящей драмой на фоне всеобщего счастья. Девушке было крайне непросто собраться с силами, но уже на следующий день, когда она выступила перед празднующей триумф «Красной фурии» толпой, 23-летняя Кармона выдала очень душевную и трогательную речь, которая навсегда останется частью истории девятого женского мундиаля – абсолютно исторического для всего испанского футбола.

«Сегодня очень особенный день для всей Испании, но это также очень сложный момент для меня. Вы знаете… Вчера был очень эмоциональный день. В какой-то момент это был лучший день в моей жизни, но затем он же стал худшим… Я очень взволнована тем, что смогла доставить всем эту радость – целой стране. Теперь у нас есть эта звезда (за победу на чемпионате мира – прим. авт.), которую мы все так долго ждали и хотели. Но не только та, что мы отныне носим на груди, но и все те, которые сопровождают нас на небесах», - сказала Кармона.

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статьи эксклюзив чемпионат мира по футболу среди женщин Ольга Кармона
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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