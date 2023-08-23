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  4. Маккаби Хайфа – Янг Бойз. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 августа 2023, 10:51 |
101
1

Маккаби Хайфа – Янг Бойз. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 23 августа в 22:00 по Киеву

23 августа 2023, 10:51 |
101
1
Маккаби Хайфа – Янг Бойз. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Янг Бойз

23 августа на «Самми Оф» пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором «Маккаби» (Хайфа) встретится с «Янг Бойз». Старт поединка намечен на 21:00 по европейскому времени

Маккаби (Хайфа)

Клуб постепенно в последние годы установил довольно заметное доминирование на внутренней арене. Весной было оформлено 3-ю победу кряду в израильском высшем дивизионе. Впрочем, сейчас уже новый наставник, Даго, что еще недавно работал с молодежкой. 1 из задач это удержать уровень в Лиге чемпионов, а там зеленые с Кармеля играли в групповом раунде прошлой осенью и даже побеждали Ювентус. До того, чтобы снова быть на том уровне, осталась 1 ступенька. Из прошлых 3 были проблемы только с Шерифом, которому проиграли в Тирасполе 0-1 и который прошли только в экстра-тайме. Что с Хамрун Спартанс до этого, что с братиславским Слованом уже после получалось штамповать победы что на своем поле, что на выезде.

Янг Бойз

Команда вернулась на пьедестал швейцарского футбола. Именно она сменила там в роли флагмана Базель, что так долго и уверенно доминировал. Правда, в 2018-2021 выиграв 4 чемпионских титула кряду, потом желто-черные все таки притормозили (и как: набрали на 16 очков меньше, чем триумфатор Цюрих, и закончив на 3-й позиции). Но только на 1 сезон: в прошлом получилось уверенно вернуться на вершину. Так что сейчас в Лиге чемпионов подопечные Рафаэля Викки стартуют только с последнего раунда, успев получить достаточно насыщенный (хотя и не сказать, что безусловно успешный, очки уже терялись, и неоднократно) календарь поединков на внутренней арене. Все-таки уход основных игроков обоймы, Фасснахта и Цезингера, сказывается, пусть даже и новички есть довольно известные: Саиди Янко и Сильвер Ганвула, ну и Малес, принадлежащий Интеру, блистал в Базеле.

Статистика личных встреч

В Хайфе эта пара многократных чемпионов своих стран проведет наконец-то первый очный поединок за всю историю.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что израильтяне могут дома выиграть. Хотя и гости настроены на успех, так что используем вариант с тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,76).

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Маккаби Хайфа Янг Бойз Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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Xvalenok03
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