ФОТО. Днепр-1 провел тренировку накануне матча Лиги конференций в Трнаве

Преодолев полтысячи километров от Ужгорода, команда «Днепр-1» прибыла в городок Сенец, близ Трнавы.

Спортклубовцы расположились для завершения подготовки к первому матчу плей-офф Лиги конференций против словацкого Спартака. Отдохнув после путешествия, команда отправилась на стадион имени Антона Малатински (выдающийся игрок и тренер трнавского клуба), где и состоится игра.

Почти все билеты уже распроданы – свободными остаются около 400 мест из около 18000. Как ожидают хозяева, они будут быстро реализованы. Без поддержки не останется и «Днепр-1», временно возглавляемый коучем Валерием Городовым.

Поле стадиона находится в хорошем состоянии, несмотря на жару, которая царит не только в Украине, но и в Словакии. Игроки убедились в этом на тренировке, которая содержала непродолжительную разминку и игровые упражнения, в частности квадраты. А перед его началом футболисты не забыли поздравить тренера Евгения Барышникова с рождением сына, устроив традиционный коридор.

После этого команда вернулась в гостиницу. Там днепрян ожидали теоретическое занятие и необходимые индивидуальные медицинские процедуры. Матч Спартак Трнава – Днепр-1 состоится 23 августа в 19:30 по киевскому времени.