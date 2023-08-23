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Лига конференций
23 августа 2023, 06:50 | Обновлено 23 августа 2023, 07:42
151
0

ФОТО. Днепр-1 провел тренировку накануне матча Лиги конференций в Трнаве

Украинскую команду к встрече готовит и.о. главного тренера Валерий Городов

23 августа 2023, 06:50 | Обновлено 23 августа 2023, 07:42
151
0
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку накануне матча Лиги конференций в Трнаве
СК Днепр-1

Преодолев полтысячи километров от Ужгорода, команда «Днепр-1» прибыла в городок Сенец, близ Трнавы.

Спортклубовцы расположились для завершения подготовки к первому матчу плей-офф Лиги конференций против словацкого Спартака. Отдохнув после путешествия, команда отправилась на стадион имени Антона Малатински (выдающийся игрок и тренер трнавского клуба), где и состоится игра.

Почти все билеты уже распроданы – свободными остаются около 400 мест из около 18000. Как ожидают хозяева, они будут быстро реализованы. Без поддержки не останется и «Днепр-1», временно возглавляемый коучем Валерием Городовым.

Поле стадиона находится в хорошем состоянии, несмотря на жару, которая царит не только в Украине, но и в Словакии. Игроки убедились в этом на тренировке, которая содержала непродолжительную разминку и игровые упражнения, в частности квадраты. А перед его началом футболисты не забыли поздравить тренера Евгения Барышникова с рождением сына, устроив традиционный коридор.

После этого команда вернулась в гостиницу. Там днепрян ожидали теоретическое занятие и необходимые индивидуальные медицинские процедуры. Матч Спартак Трнава – Днепр-1 состоится 23 августа в 19:30 по киевскому времени.

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Спартак Трнава Валерий Городов Днепр-1 Лига конференций Спартак Трнава - Днепр-1 тренировка фото Евгений Барышников
Источник СК Днепр-1
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