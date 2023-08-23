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Кубок Украины
Звягель
23.08.2023 15:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2023, 05:23 | Обновлено 23 августа 2023, 05:43
166
0

Звягель – Оболонь. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 августа в 15:00 видеотрансляцию матча Кубка Украины

23 августа 2023, 05:23 | Обновлено 23 августа 2023, 05:43
166
0
Звягель – Оболонь. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель

23 августа проходят поединки 4-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матчей и результаты на Sport.ua.

Кубок Украины 2023/24

4-й предварительный раунд, 23 августа

15:00. Звягель – Оболонь

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Звягель Оболонь Киев
Источник Sport.ua
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