Не повезло: Звягель вылетел от Оболони из-за нереализованного пенальти

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Звягель» – «Оболонь» Киев.

Игра довольно долго была «сухой», но на 58-й минуте игрок «Оболони» Руслан Черненко «размочил» счет. На 90+4-й минуте у «Звягеля» была отличная возможность отыграться, но 19-летний Богдан Панчишин не реализовал пенальти.

Кубок Украины. 1/16 финала

Звягель – Оболонь – 0:1

Голы: Черненко, 58

«Оболонь» Киев вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.