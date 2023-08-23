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  4. Не повезло: Звягель вылетел от Оболони из-за нереализованного пенальти
Кубок Украины
23 августа 2023, 17:18 |
231
0

Не повезло: Звягель вылетел от Оболони из-за нереализованного пенальти

Сенсация была близко

23 августа 2023, 17:18 |
231
0
Не повезло: Звягель вылетел от Оболони из-за нереализованного пенальти
ФК Оболонь Киев

Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Звягель» – «Оболонь» Киев.

Игра довольно долго была «сухой», но на 58-й минуте игрок «Оболони» Руслан Черненко «размочил» счет. На 90+4-й минуте у «Звягеля» была отличная возможность отыграться, но 19-летний Богдан Панчишин не реализовал пенальти.

Кубок Украины. 1/16 финала
Звягель – Оболонь – 0:1
Голы: Черненко, 58

«Оболонь» Киев вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.

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Источник Sport.ua
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