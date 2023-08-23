Не повезло: Звягель вылетел от Оболони из-за нереализованного пенальти
Сенсация была близко
Сегодня, 23 августа, состоялся матч 1/16 финала Кубка Украины «Звягель» – «Оболонь» Киев.
Игра довольно долго была «сухой», но на 58-й минуте игрок «Оболони» Руслан Черненко «размочил» счет. На 90+4-й минуте у «Звягеля» была отличная возможность отыграться, но 19-летний Богдан Панчишин не реализовал пенальти.
Кубок Украины. 1/16 финала
Звягель – Оболонь – 0:1
Голы: Черненко, 58
«Оболонь» Киев вышел в 1/8 финала, соперник будет определен в результате жеребьевки.
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