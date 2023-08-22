Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно радоваться победе любого украинского клуба»
Лига конференций
22 августа 2023, 20:34 | Обновлено 22 августа 2023, 20:54
378
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно радоваться победе любого украинского клуба»

Александр Хацкевич - о матчах «Динамо» в квалификации Лиги конференций.

22 августа 2023, 20:34 | Обновлено 22 августа 2023, 20:54
378
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно радоваться победе любого украинского клуба»
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший полузащитник и главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о матчах украинского клуба в квалификации Лиги конференций.

– Самое главное в этих играх — на первое место выходит результат. То что команда проиграла в первой игре, проигрывала во втором матче и сумели переломить — говорит о том что характер есть. Да, есть проблемы по игре, но это проблемы главного тренера, как их исправлять. Но сегодня не так много радости в Украине и поэтому каждой победе любого нашего клуба, не только «Динамо», который представляет Украину, и сборной Украины нужно радоваться.

– Как Вы считаете, есть шанс пройти «Бешикташ»?

До игры всё одинаково, понятно что «Бешикташ» сейчас укрепился и турецкий футбол на сегодняшний момент более конкурентоспособный в Европе. Но характер никто не отменял, поэтому желаю ребятам и в борьбе с «Бешикташем» показать уровень и выйти дальше.

– Кого Вы можете отметить из молодых игроков «Динамо», кто в будущем может вырасти в качественного игрока?

– Молодые, молодые. Луческу всех приучил, что молодые, а там уже ребята уже поиграли. Сирота играл в Лиге чемпионов. Может, Дячук не играл в Еврокубках, вся остальная команда прошла два года в Лиге Чемпионов играли в лиге Европы, поэтому уже можно сказать опытная команда с опытом международных игр. Поэтому то что молодежь всегда была в Украине и, особенно, в академии «Динамо», это работа школы. Поэтому ребята должны составлять конкуренцию футболистам, которые сегодня выходит с первых минут, и помогать им в тех играх, когда они получают шансы. Молодежь есть, только нужно работать и показывать результат, потому что они играют в команде «Динамо».

По теме:
САРАПИЙ: «Кошице стал для нас європейським домом, приятно здесь играть»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Прогнозирую попадание Динамо в Лигу конференций»
ГОРОДОВ: «Важная игра в Трнаве. Выигрывает команда, проигрывает тренер»
Динамо Киев Александр Хацкевич Лига конференций Арис Салоники Бешикташ Динамо - Бешикташ
Источник YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Футбол | 22 августа 2023, 20:19 6
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды
Лунин или Кепа? В Реале определились с основным вратарем команды

Украинец снова будет запасным

Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол | 21 августа 2023, 22:40 15
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы

Со счетом 3:0 украинские волейболистки нанесли поражение команде Бельгии

Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
Футбол | 22.08.2023, 12:27
Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
Футбол | 22.08.2023, 16:00
Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
Не Сандерлендом единым: в Европе есть интерес к Русину
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 22.08.2023, 20:45
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Дэниел Дюбуа
22.08.2023, 09:15
Бокс
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
Драма-феерия. Кривбасс сдержал Шахтер в матче с тремя удалениями
20.08.2023, 21:16 156
Футбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на сентябрьские матчи отбора Евро-2024
21.08.2023, 13:31 114
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 2
Футбол
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
Победный гол на последних минутах. Черноморец обыграл Динамо
20.08.2023, 18:58 118
Футбол
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
«Шахтер совершил величайшее ограбление». Фаны Челси раскритиковали Мудрика
21.08.2023, 08:39 40
Футбол
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
21.08.2023, 05:00 2
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
20.08.2023, 20:55 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем