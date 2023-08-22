Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нужно радоваться победе любого украинского клуба»

Бывший полузащитник и главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о матчах украинского клуба в квалификации Лиги конференций.

– Самое главное в этих играх — на первое место выходит результат. То что команда проиграла в первой игре, проигрывала во втором матче и сумели переломить — говорит о том что характер есть. Да, есть проблемы по игре, но это проблемы главного тренера, как их исправлять. Но сегодня не так много радости в Украине и поэтому каждой победе любого нашего клуба, не только «Динамо», который представляет Украину, и сборной Украины нужно радоваться.



– Как Вы считаете, есть шанс пройти «Бешикташ»?

До игры всё одинаково, понятно что «Бешикташ» сейчас укрепился и турецкий футбол на сегодняшний момент более конкурентоспособный в Европе. Но характер никто не отменял, поэтому желаю ребятам и в борьбе с «Бешикташем» показать уровень и выйти дальше.

– Кого Вы можете отметить из молодых игроков «Динамо», кто в будущем может вырасти в качественного игрока?

– Молодые, молодые. Луческу всех приучил, что молодые, а там уже ребята уже поиграли. Сирота играл в Лиге чемпионов. Может, Дячук не играл в Еврокубках, вся остальная команда прошла два года в Лиге Чемпионов играли в лиге Европы, поэтому уже можно сказать опытная команда с опытом международных игр. Поэтому то что молодежь всегда была в Украине и, особенно, в академии «Динамо», это работа школы. Поэтому ребята должны составлять конкуренцию футболистам, которые сегодня выходит с первых минут, и помогать им в тех играх, когда они получают шансы. Молодежь есть, только нужно работать и показывать результат, потому что они играют в команде «Динамо».