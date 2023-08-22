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Аргентина
22 августа 2023, 19:23 | Обновлено 22 августа 2023, 19:39
261
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карлос Тевес стал новым тренером Индепендьенте

«Индепендьенте» сменил тренера в четвертый раз за сезон

22 августа 2023, 19:23 | Обновлено 22 августа 2023, 19:39
261
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карлос Тевес стал новым тренером Индепендьенте
Diario Uno. Карлос Тевес

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентуса» Карлос Тевес стал новым тренером аргентинского «Индепендьенте» из Авежянеды.

Контракт Тевеса и «Индепендьенте» рассчитан до декабря 2024 года. В клубе из Авежянеды он сменил Рикардо Зелински, который расторг контракт 14 августа.

Ранее Тевес тренировал «Росарио Сентраль» из которого ушел по окончании прошлого сезона.

«Индепендьенте» - 17-кратный чемпион Аргентины и 30 лет удерживает рекорд по количеству побед в Копа Либертадорес - семь. В нынешнем сезоне клуб занял 24-е место по итогам чемпионата Примеры, а выступления во второй стадии национального чемпионата, Кубке Профессиональной Лиги, начал с домашнего поражения от «Колона» из Санта Фе со счетом 0:1.

Напомним, что в «Индепендьенте» продолжит карьеру полузащитник украинского «Днепра-1» Доминго Бланко.

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Карлос Тевес Индепендьенте чемпионат Аргентины по футболу назначение тренера
Источник ФК Индепендьенте
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