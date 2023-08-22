ТАЛОВЕРОВ: «Со Славией у меня остались хорошие отношения»

23-летний новичок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров прокомментировал свой период игры за пражскую «Славию» в Чехии:

«Во-первых, скажу, что со Славией у меня хорошие отношения. В общем, за это время клуб очень помог мне и многим украинцам. Это факт, о котором я не раз говорил публично и за что всегда буду благодарен Славии.

Для меня лично переход в Славию в свое время был шагом вперед. Когда я только что пришел, мы провели суперсезон. Я старался быть очень полезным. Когда я проводил свой последний полный поединок за Славию, мы были на первом месте в Чехии, что для меня тоже очень важно.

Потом два сезона клуб, к сожалению, не завоевал чемпионских титулов, но мы дошли до четвертьфинала Лиги конференций, это довольно приличное достижение для чешской команды. Один из самых высоких для представителей Чехии за последние годы.

Лично у нас с главным тренером довольно неплохие отношения. Но требования тренерского штаба к игрокам линии обороны, я бы сказал, не позволяют демонстрировать самим игрокам их лучшие качества и навыки. Болельщики могут проверить, посмотреть и увидеть, что едва ли не каждые полгода в Славии происходит какая-то сумасшедшая ротация игроков линии обороны. К сожалению, это не всегда связано с уровнем мастерства футболистов.

Куда отправится из Славии Качараба? Нет, мне неизвестно. Но я всем сердцем желаю ему, чтобы Тарас попал в тот клуб, в который он хотел бы, и был там счастлив.

Кто больше всего поразил в чемпионате Чехии? Не могу сказать, что просто-таки поразил, но довольно сильный футболист – Гложек из Спарты. Мы с ним немало играли друг против друга, и для меня честь, что в этих матчах, если я не ошибаюсь, он не забил нам ни одного гола, когда я играл центрального защитника. Это круто, потому что он сейчас в Байере и проводит суперсезон.

Также назову Ладислава Крейчи, тот, который 1999 года рождения. Парень очень талантлив, сейчас его сватают в английскую Премьер-лигу.

Третьим будет Нико Станча. Я с ним поиграл немало. В настоящее время он выступает в Китае. Полагаю, что это очень талантливый футболист, мы с ним часто на связи. Во время молодежного Евро он желал нам удачи, но только не в матче с его родной сборной Румынии. Классный юноша и очень сильный игрок».