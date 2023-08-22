Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАЛОВЕРОВ: «Со Славией у меня остались хорошие отношения»
Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 15:59 | Обновлено 22 августа 2023, 16:58
185
0

ТАЛОВЕРОВ: «Со Славией у меня остались хорошие отношения»

Новичок клуба ЛАСК прокомментировал период своей игры за пражский клуб

22 августа 2023, 15:59 | Обновлено 22 августа 2023, 16:58
185
0
ТАЛОВЕРОВ: «Со Славией у меня остались хорошие отношения»
ФК Славия Прага. Максим Таловеров

23-летний новичок австрийского клуба ЛАСК Максим Таловеров прокомментировал свой период игры за пражскую «Славию» в Чехии:

«Во-первых, скажу, что со Славией у меня хорошие отношения. В общем, за это время клуб очень помог мне и многим украинцам. Это факт, о котором я не раз говорил публично и за что всегда буду благодарен Славии.

Для меня лично переход в Славию в свое время был шагом вперед. Когда я только что пришел, мы провели суперсезон. Я старался быть очень полезным. Когда я проводил свой последний полный поединок за Славию, мы были на первом месте в Чехии, что для меня тоже очень важно.

Потом два сезона клуб, к сожалению, не завоевал чемпионских титулов, но мы дошли до четвертьфинала Лиги конференций, это довольно приличное достижение для чешской команды. Один из самых высоких для представителей Чехии за последние годы.

Лично у нас с главным тренером довольно неплохие отношения. Но требования тренерского штаба к игрокам линии обороны, я бы сказал, не позволяют демонстрировать самим игрокам их лучшие качества и навыки. Болельщики могут проверить, посмотреть и увидеть, что едва ли не каждые полгода в Славии происходит какая-то сумасшедшая ротация игроков линии обороны. К сожалению, это не всегда связано с уровнем мастерства футболистов.

Куда отправится из Славии Качараба? Нет, мне неизвестно. Но я всем сердцем желаю ему, чтобы Тарас попал в тот клуб, в который он хотел бы, и был там счастлив.

Кто больше всего поразил в чемпионате Чехии? Не могу сказать, что просто-таки поразил, но довольно сильный футболист – Гложек из Спарты. Мы с ним немало играли друг против друга, и для меня честь, что в этих матчах, если я не ошибаюсь, он не забил нам ни одного гола, когда я играл центрального защитника. Это круто, потому что он сейчас в Байере и проводит суперсезон.

Также назову Ладислава Крейчи, тот, который 1999 года рождения. Парень очень талантлив, сейчас его сватают в английскую Премьер-лигу.

Третьим будет Нико Станча. Я с ним поиграл немало. В настоящее время он выступает в Китае. Полагаю, что это очень талантливый футболист, мы с ним часто на связи. Во время молодежного Евро он желал нам удачи, но только не в матче с его родной сборной Румынии. Классный юноша и очень сильный игрок».

По теме:
Финалист Лиги чемпионов тренируется с молодежной командой Челси
Матч Славии и Зари будут обслуживать арбитры из Эстонии и Нидерландов
Унион Берлин близок к трансферу легендарного защитника
трансферы ЛАСК Славия Прага Максим Таловеров Ладислав Крейчи Адам Гложек
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Футбол | 22 августа 2023, 11:25 2
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена

Виктор Вацко сообщил, что Лассина Траоре снова выбыл из состава команды

Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Футбол | 22 августа 2023, 12:14 6
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер
Источник: Ираклий Азаров перешел в Шахтер

О трансфере должны объявить скоро

Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
Футбол | 22.08.2023, 12:27
Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
Стало известно, кто будет руководить Днепром-1 в матче против Спартака
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Футбол | 22.08.2023, 09:30
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
Футбол | 22.08.2023, 15:54
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
ВИДЕО. Гвардиола получил штраф за парковку, но тонко потроллил инспектора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
ЛУЧЕСКУ: «Играли уже через 2 дня. Тяжело переезжать из Бухареста в Одессу»
20.08.2023, 20:55 46
Футбол
Днепр-1 нашел нового тренера
Днепр-1 нашел нового тренера
21.08.2023, 12:15 10
Футбол
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
Стали известны оценки Цыганкова и Довбика за матч Жироны против Хетафе
21.08.2023, 05:00 2
Футбол
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
Вторая победа сборной Украины на чемпионате Европы
21.08.2023, 22:40 15
Волейбол
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
Брюгге одержал победу в чемпионате Бельгии со счетом 7:1
20.08.2023, 22:28
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
Турнирная таблица УПЛ. Фавориты дружно потеряли очки. Кто на вершине?
21.08.2023, 06:20 4
Футбол
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
Понадобился фотофиниш. На ЧМ в Будапеште состоялся финал на 100-метровке
20.08.2023, 23:34 1
Другие виды
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
4-часовой триллер. Джокович отыграл матчбол и победил Алькараса в финале
21.08.2023, 03:37 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем