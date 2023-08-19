Максим ТАЛОВЕРОВ: «Выбор был между клубами из Германии, Франции и Чехии»

23-летний новичок ЛАСКа Максим Таловеров дал большое интервью сайту Украинский Футбол, в котором, в частности, прокомментировал свой переход в австрийскую команду.

– Ты снова стал игроком ЛАСКа, что чувствуешь?

– Прежде всего, большую ответственность перед болельщиками. Потому что у этой команды очень классные фанаты. Их сектор ультрас – более 5 тысяч – забит на каждой игре. Они создают невероятную атмосферу. Хотя в общем-то все болельщики ЛАСКа искренне ждут от команды яркой игры и, наконец, трофеев.

– Я так понимаю, что последние три недели или даже месяц ты провел в ожидании. Каким был этот период: тяжелым или предвкушением чего-то великого?

– На самом деле я не сидел и не ждал чего-то. Работал, тренировался и готовился к сезону. А когда все решилось, то через четыре часа был уже в Линце. Быстро с девушкой собрали вещи и уехали.

– Ты говорил, что всегда спрашиваешь у агента, есть ли по тебе официальные предложения. Открой занавес, какие предложения вы рассматривали этим летом? Ведь интрига была большая.

– Скажу так – финальный выбор был между клубами из Германии, Франции и Чехии. Но важно заметить, что первым договориться со «Славией» смог именно ЛАСК. Значит, они хотели меня видеть у себя больше всего.

– Учитывая, что «Шахтер» активно искал центрального защитника в связи с травмой Бондаря, возможно, к тебе обращались «горняки» с предложениями?

– Лично ко мне или к моему агенту «Шахтер» не обращался. Но я недавно сменил номер телефона, поэтому, возможно, они звонили по телефону на мой старый номер.

– Для тебя самого сейчас могло бы быть интересно играть в чемпионате Украины или ты заинтересован исключительно в игре в европейских лигах и движении по ним наивысшее?

– Конечно, если я оказался и остаюсь в Европе, то, однозначно, для меня это цель номер один. Также у меня есть личные цели в завоевании европейских трофеев, поэтому для меня логичнее останется в Европе и достигать своих целей здесь.