Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца

21 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Украинский футболист гостей Александр Зинченко начал поединок на лавке запасных и вышел на поле на 89-й минуте, заменив Мартина Эдегора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов за 7 минут, которые он провел на поле.

Для Зинченко это был первый официальный матч за 3 месяца. Александр из-за травмы икроножной мышцы пропустил все контрольные игры «Арсенала» в межсезонье и не принимал участие в поединке 1-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» (2:1).

Лучшим игроком матча был признан центральный защитник «канониров» Вильям Салиба (7.9). Автор единственного гола Мартин Эдегор получил оценку в 7.4 баллов.

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1