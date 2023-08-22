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  4. Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Англия
22 августа 2023, 09:30 |
2081
3

Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца

Александр вышел на 7 минут в поединке «Кристал Пэлас» – «Арсенал»

22 августа 2023, 09:30 |
2081
3
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

21 августа состоялся матч 2-го тура АПЛ между клубами «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

Украинский футболист гостей Александр Зинченко начал поединок на лавке запасных и вышел на поле на 89-й минуте, заменив Мартина Эдегора.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов за 7 минут, которые он провел на поле.

Для Зинченко это был первый официальный матч за 3 месяца. Александр из-за травмы икроножной мышцы пропустил все контрольные игры «Арсенала» в межсезонье и не принимал участие в поединке 1-го тура чемпионата Англии с «Ноттингемом» (2:1).

Лучшим игроком матча был признан центральный защитник «канониров» Вильям Салиба (7.9). Автор единственного гола Мартин Эдегор получил оценку в 7.4 баллов.

Оценки WhoScored за матч Кристал Пэлас – Арсенал – 0:1

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Источник WhoScored
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Summertime
За 7 минут надо было ставить 7 баллов.
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+1
justhateme
Дуже корисна новина, враховуючи що ВСІ гравці мають оцінку 6.0 як тільки зʼявляються на полі
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+1
ALKOSruLKA
Ну, шанс змінити таку оцінку за 7 хв міг бути у 2х випадках: забити гол/зробити асист, або ж навпаки - заробити пенальті, вилучення і т.д...
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0
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