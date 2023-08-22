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  4. Владимир ШАРАН: «Пропустили гол с чистого офсайда»
Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 05:21 | Обновлено 22 августа 2023, 05:27
445
0

Владимир ШАРАН: «Пропустили гол с чистого офсайда»

Главный тренер «Миная» высказался о поражении в матче с «Металлистом 1925»

22 августа 2023, 05:21 | Обновлено 22 августа 2023, 05:27
445
0
Владимир ШАРАН: «Пропустили гол с чистого офсайда»
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран прокомментировал игру против «Металлиста 1925» (0:1) клубной пресс-службе.

«Игра была ровная, но я не доволен первым таймом, хотя мы создали несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет. До перерыва соперник все же играл лучше.

После перерыва мы сменили тактическую схему, произвели замены и сыграли так, как, откровенно говоря, мы хотели. Но для получения результата нужно было сделать решающий удар, который мы, к большому сожалению, не нанесли. А моменты для этого были очень хорошие. Еще и пропустили гол с чистого положения вне игры.

После этого было трудно уже отыграться, хотя возможности еще были. Так что это грубая ошибка ассистента главного арбитра. Дмитренко, завершивший атаку, находился вне игры. Жаль, что не на всех матчах работает система VAR. VAR работает на поединках, в которых хозяевам поля приходится платить немалые деньги. Однако система действительно помогает. А ее отсутствие влияет на результат», – сказал Шаран

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Металлист 1925 - Минай
Источник ФК Минай
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