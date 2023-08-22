Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Я долго ждал на этот гол»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» – о домашнем матче с «Шахтером»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский поделился впечатлениями о домашнем матче с «Шахтером» (3:3) в 4 туре УПЛ, о своих голе и удалении.
«Очень хороший матч с чемпионом нашей страны. Ждали этой встречи и тщательно к ней готовились. Мы несколько раз уступали – и все же догоняли соперника в счете. Считаю, что этот поединок можем занести себе в актив.
Я долгое время ждал этого гола. Забить такой команде – всегда приятно. Плюс ко всему это дало нам определенный импульс, потому что потом мы начали отыгрываться. Я очень доволен! Без ошибок в футболе никак. И «Шахтер» ошибался, и мы. Главное, что не опустили руки и продолжали играть дальше, получив ничейный результат.
Ребята очень рады. Юрий Николаевич в раздевалке всем поблагодарил за такую эмоциональную игру. Думаю, и болельщикам, и футболистам поединок понравился. Для нас этот результат с «Шахтером» – отличный ментальный толчок в свете следующих матчей.
Удаление? По игре казалось, что ничего страшного в этом эпизоде не было. Будем смотреть и решать. Это прямая красная – теперь не знаю, сколько матчей дисквалификации дадут», – сказал Хомченовский.
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