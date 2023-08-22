Италия22 августа 2023, 00:35 | Обновлено 22 августа 2023, 01:32
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Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A
У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Кристиан Пулишич
22 августа 2023, 00:35 | Обновлено 22 августа 2023, 01:32
65
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В матче 1-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде переиграл «Болонью» со счетом 2:0.
У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, причем для американца это первый гол в дебютной игре за команду.
«Милан» во 2-м туре Серии А дома сыграет с «Торино» (26 августа), «Болонья» на выезде проведет матч с «Ювентусом» (27 августа).
Серия А. 1-й тур, 21 августа
Болонья – Милан – 0:2
Гол: Жиру, 11, Пулишич, 21.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Жиру, 11 мин.
ГОЛ! 0:2. Пулишич, 21 мин.
События матча
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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