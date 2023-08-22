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Чемпионат Италии
Болонья
21.08.2023 21:45 – FT 0 : 2
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 августа 2023, 00:35 | Обновлено 22 августа 2023, 01:32
65
0

Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A

У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Кристиан Пулишич

22 августа 2023, 00:35 | Обновлено 22 августа 2023, 01:32
65
0
Первый гол Пулишича. Милан нанес поражение Болонье в стартовом туре Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура чемпионата Италии «Милан» на выезде переиграл «Болонью» со счетом 2:0.

У «россонери» голы забили Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, причем для американца это первый гол в дебютной игре за команду.

«Милан» во 2-м туре Серии А дома сыграет с «Торино» (26 августа), «Болонья» на выезде проведет матч с «Ювентусом» (27 августа).

Серия А. 1-й тур, 21 августа

Болонья – Милан – 0:2

Гол: Жиру, 11, Пулишич, 21.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Жиру, 11 мин.

ГОЛ! 0:2. Пулишич, 21 мин.

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
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Болонья - Милан Болонья Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Оливье Жиру Кристиан Пулишич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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