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Чемпионат Италии
Болонья
21.08.2023 21:45 - : -
Милан
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Италия
21 августа 2023, 07:59 | Обновлено 21 августа 2023, 08:46
81
0

Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 21 августа в 21:45 по Киеву

21 августа 2023, 07:59 | Обновлено 21 августа 2023, 08:46
81
0
Болонья – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа на «Ренато Далль Ара» пройдет матч 1-го тура Серии А, в котором «Болонья» встретится с «Миланом». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Клуб начинал прошлый сезон, как и многие предыдущие, под руководством Михайловича. Но уже в сентябре Синишу уволили (и вскоре серб, так долго боровшийся с раком, сдался смертельной болезни). Спорное решение оправдалось результатами. Красно-синие набрали 54 очка, финишировав в верхней части сезона, на 9-й позиции. Впрочем, все-таки реальных шансов тогда побороться за возвращение в еврокубки не было. Сейчас теоретически есть возможности прибавить, ведь вплоть до августа, несмотря на интерес к тому же Арнаутовичу, получалось удержать лидеров. Более того, выкупили контракты неплохо себя проявивших Поша и Моро, да и пригласили недешевых, по меркам итальянских середняков, футболистов - Уссама Эль-Аззузи из Юниона и Сама Беема из АЗ (последний стоил и вовсе 7 миллионов). Новый сезон начался с уверенных 2-0, впрочем, это было в кубке с Чезеной.

Милан

Команда довольно ожидаемо не смогла сохранить чемпионский титул. Как и у всех остальных не было шансов на скудетто, уж очень мощно смотрелся Наполи. Были и другие неудачи, и не раз дорогу Стефано Пиоли и его подопечным дорогу переходил соседний Интер. Он разгромил россонери в Суперкубке Италии и уверенно выбил в полуфинале Лиги чемпионов. Но сам выход на такой уровень главного еврокубка в сочетании с 4-м местом в Кальчо (пусть даже его обеспечил 10-очковый штраф Ювентуса) сделал год 2022/2023 в целом неплохим для красно-черных. Следующий придется начинать без Ребича, Деста, Браима Диаса и Жуниора Мессиаса, и, главное, Тонали отпустили в Ньюкасл за 70 миллионов. Набрали новичков - Лофтус-Чик с Пулишичем пришли из Челси, плюс подписаны Спортьелло, Ромеро, Рейндерс, Окафор, Нсиала, Чуквуэзе, Юнус Муса. Но только время покажет, кто выстрелит, а кто разочарует.

Статистика личных встреч

Милан не проигрывает с 2016-го года. Но в обоих последних сезонах Болонья по разу брала ничью с грандом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Болонья хотя бы сейчас победит. Рискнем и предположим, что выиграют амбициозные гости (коэффициент - 1,99).

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Источник Sport.ua
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