Журналист: «Динамо сейчас – это скромный провинциальный клуб»
Украинский комментатор подписал приговор киевлянам
Украинский журналист Виктор Вацко раскритиковал руководство киевского «Динамо», которое не может принять новые футбольные реалии и продолжает жить прошлым.
В воскресенье, 20 августа, «Динамо» во 2-м туре УПЛ уступило «Черноморцу» (2:3).
Журналист высказался по поводу кризиса в киевском клубе, владельцем которого является Игорь Суркис:
«Динамо» 10 лет назад играло на равных в Лиге чемпионов? Так за это время многое изменилось. В Украине за последние полтора года все изменилось кардинально и в катастрофически худшую сторону.
10 лет назад у «Динамо» годовой бюджет был 100 млн долларов, может 120-130, а футболисты стоили в разы дешевле, чем сейчас. Тогда к киевлянам хотели ехать игроки из-за границы: бюджет, зарплата, Лига чемпионов».
Журналист назвал современный скромный бюджет «Динамо» и дал определение киевскому клубу:
«Сейчас бюджет клуба – это 20-25 млн долларов. Команда не может купить нормального футболиста на проблемную позицию. Центрфорварда пять лет искали, так и не нашли, свой Ванат вырос. Защитника купить не могут.
«Динамо» сейчас – как каждый клуб Украины – это скромно, провинциально по европейским меркам, давайте смотреть правде в глаза».
Также журналист рассказал, за счет чего киевлянами можно выбраться из кризиса:
«Ключом к успеху такого клуба должна стать качественно выстроенная система клубной работы. Качественный профессиональный менеджмент, а не кум, брат, сват. Качественная селекционная работа, качественная работа детской академии, правильная работа на трансферном рынке».
Главной проблемой журналист считает нежелание руководства клуба принять новые реалии:
«Проблема в том, что у «Динамо» этого нет. Владельцы клуба привыкли жить по стандартам гранда с неограниченными по украинским меркам финансовыми возможностями, с колоссальным политическим влиянием в кабинетах футбольных властей.
Они не могут перестроить себя, перестроить клуб, который сейчас очень далеко не гранд», – сказал журналист.
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Вацко сказал: *что 20-25 млн (сколько тратит ДК сейчас) это скромно, провинциально по европейским меркам!" И что с этого? Почему привязались именно к слову "провинциально", а не к "скромно"?))) Написали бы статью "Динамо - скромный клуб" )))
Чуваки, столько сколько тратят в той Англии у нас все клубы "провинциальные" и "скромные"! Абсолютно!
Просто не красиво перекручивать слова/фразы. Фу таким быть, даже ради рейтинга.
есть же разница что сказал Вацко и как подана статья
и зачем вообще писать о Динамо, на нашем ламповом сайте поклонников Шахтера?