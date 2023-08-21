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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 22:35 | Обновлено 21 августа 2023, 22:38
2088
16

Журналист: «Динамо сейчас – это скромный провинциальный клуб»

Украинский комментатор подписал приговор киевлянам

21 августа 2023, 22:35 | Обновлено 21 августа 2023, 22:38
2088
16
Журналист: «Динамо сейчас – это скромный провинциальный клуб»
xsport.ua. Виктор Вацко

Украинский журналист Виктор Вацко раскритиковал руководство киевского «Динамо», которое не может принять новые футбольные реалии и продолжает жить прошлым.

В воскресенье, 20 августа, «Динамо» во 2-м туре УПЛ уступило «Черноморцу» (2:3).

Журналист высказался по поводу кризиса в киевском клубе, владельцем которого является Игорь Суркис:

«Динамо» 10 лет назад играло на равных в Лиге чемпионов? Так за это время многое изменилось. В Украине за последние полтора года все изменилось кардинально и в катастрофически худшую сторону.

10 лет назад у «Динамо» годовой бюджет был 100 млн долларов, может 120-130, а футболисты стоили в разы дешевле, чем сейчас. Тогда к киевлянам хотели ехать игроки из-за границы: бюджет, зарплата, Лига чемпионов».

Журналист назвал современный скромный бюджет «Динамо» и дал определение киевскому клубу:

«Сейчас бюджет клуба – это 20-25 млн долларов. Команда не может купить нормального футболиста на проблемную позицию. Центрфорварда пять лет искали, так и не нашли, свой Ванат вырос. Защитника купить не могут.

«Динамо» сейчас – как каждый клуб Украины – это скромно, провинциально по европейским меркам, давайте смотреть правде в глаза».

Также журналист рассказал, за счет чего киевлянами можно выбраться из кризиса:

«Ключом к успеху такого клуба должна стать качественно выстроенная система клубной работы. Качественный профессиональный менеджмент, а не кум, брат, сват. Качественная селекционная работа, качественная работа детской академии, правильная работа на трансферном рынке».

Главной проблемой журналист считает нежелание руководства клуба принять новые реалии:

«Проблема в том, что у «Динамо» этого нет. Владельцы клуба привыкли жить по стандартам гранда с неограниченными по украинским меркам финансовыми возможностями, с колоссальным политическим влиянием в кабинетах футбольных властей.

Они не могут перестроить себя, перестроить клуб, который сейчас очень далеко не гранд», – сказал журналист.

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Динамо Киев Виктор Вацко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец - Динамо Динамо - Бешикташ
Источник YouTube
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Комментарии 16
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Remark
Опять, та же история с самым честным, никогда не перекручивающим и не вырывающим слова из текста сайтом спорт.юа! Шо тока люди для заголовка не напечатают.
Вацко сказал: *что 20-25 млн (сколько тратит ДК сейчас) это скромно, провинциально по европейским меркам!" И что с этого? Почему привязались именно к слову "провинциально", а не к "скромно"?))) Написали бы статью "Динамо - скромный клуб" ))) 
Чуваки, столько сколько тратят в той Англии у нас все клубы "провинциальные" и "скромные"! Абсолютно! 
Просто не красиво перекручивать слова/фразы. Фу таким быть, даже ради рейтинга.
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+6
Serhii P.
Капітан "очевидність". Суркіс і без нього це чудово усвідомлює, тому і покладається на власних вихованців, а не легіонерів.
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+2
FunnyCat_____
Забавно как вырвана из текста фраза в заголовке
есть же разница что сказал Вацко и как подана статья
и зачем вообще писать о Динамо, на нашем ламповом сайте поклонников Шахтера?
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Alex T
Впрочем как и сам автор этих строк по клуб
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-4
Кепа Ларисабродяга
пора Динамо и другим украинским клубам из игрушек олигархов становится реальным бизнесом, или уходить в небытиё
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-5
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EGOS
дякую кеп, без тебе б не розібралися..)) то що Динамо зараз - це "моя провінція" доводить і той факт як то стадо тупих баранів що називають себе футболістами, - бігло і раділо немов фінал ЛЄ як мінімум виграли, після пенальок з Арісом...це було красномовно...розуміють убогі, що наступна перемога у якомусь єврокубку може бути за 3-5 років, а може і далі...а може і єврокубків уже таких не буде, де такий "гранд" зможе грати..."пячяль єврєйская.."
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-9
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