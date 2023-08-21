Журналист: «Динамо сейчас – это скромный провинциальный клуб»

Украинский журналист Виктор Вацко раскритиковал руководство киевского «Динамо», которое не может принять новые футбольные реалии и продолжает жить прошлым.

В воскресенье, 20 августа, «Динамо» во 2-м туре УПЛ уступило «Черноморцу» (2:3).

Журналист высказался по поводу кризиса в киевском клубе, владельцем которого является Игорь Суркис:

«Динамо» 10 лет назад играло на равных в Лиге чемпионов? Так за это время многое изменилось. В Украине за последние полтора года все изменилось кардинально и в катастрофически худшую сторону. 10 лет назад у «Динамо» годовой бюджет был 100 млн долларов, может 120-130, а футболисты стоили в разы дешевле, чем сейчас. Тогда к киевлянам хотели ехать игроки из-за границы: бюджет, зарплата, Лига чемпионов».

Журналист назвал современный скромный бюджет «Динамо» и дал определение киевскому клубу:

«Сейчас бюджет клуба – это 20-25 млн долларов. Команда не может купить нормального футболиста на проблемную позицию. Центрфорварда пять лет искали, так и не нашли, свой Ванат вырос. Защитника купить не могут. «Динамо» сейчас – как каждый клуб Украины – это скромно, провинциально по европейским меркам, давайте смотреть правде в глаза».

Также журналист рассказал, за счет чего киевлянами можно выбраться из кризиса:

«Ключом к успеху такого клуба должна стать качественно выстроенная система клубной работы. Качественный профессиональный менеджмент, а не кум, брат, сват. Качественная селекционная работа, качественная работа детской академии, правильная работа на трансферном рынке».

Главной проблемой журналист считает нежелание руководства клуба принять новые реалии: