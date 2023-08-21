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Украина. Премьер лига
21 августа 2023, 21:23 | Обновлено 21 августа 2023, 21:29
1231
6

Динамо предлагают многих защитников, но они не подходят Луческу

Киевляне в поисках усиления центральной линии

21 августа 2023, 21:23 | Обновлено 21 августа 2023, 21:29
1231
6
Динамо предлагают многих защитников, но они не подходят Луческу
ФК Динамо. Мирча Луческу

Журналист Владимир Зверов рассказал, что киевское «Динамо» ищет центрального защитника.

«Динамо» до сих пор ищет защитника. Предлагают очень многих кандидатов, но главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу пока не находит подходящего.

Мы понимаем, что подходящего можно найти, но поедет ли он сюда, сколько ему нужно денег дать и сколько за его трансфер заплатить? Предлагают «Динамо» южноамериканцев, африканцев, Таловерова предлагали. Но Таловеров сейчас перешел из «Славии» в ЛАСК».

«Динамо» вчера пропустило три гола и уступило «Черноморцу» (2:3) в 3-м туре УПЛ.

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Динамо Киев Мирча Луческу Черноморец - Динамо Черноморец Одесса Максим Таловеров Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы Владимир Зверов трансферы УПЛ
Источник YouTube
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Комментарии 6
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Alex T
Может там игроки такие просто. По правде говоря гонят на румына, но покупок то реальных сурок не делал нормальных, соответственно команду тот не строил под свое видение, а все что-то хотят. Сравнивать провал его и блохина тоже не корректно в виду того ск накупили последнему тогда суммарно
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+2
FunnyCat_____
Суркис вместо того чтобы потратиться на защитника, башляет журналистам, чтобы те рассказывали как тренерский штаб ДК  отказывается от трансферов. Причем при прошлых тренерских составах были такие же дела
Уникальный клуб ДК, почти все его тренера почти не нуждаются и даже отказываются от входящих трансферов
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0
Владимир одесский
Тут не тільки в Луческу справа. За нормального захисника потрібно заплатити грошей, а Суркіс не дає, а дрова Луческу не хоче, їх і так у Динамо вистачає! Ось така дилема, а грати нема кому!!!!
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0
zhyr
Для чого було Боля в аренду віддавати?
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0
Remark
Минутка "всемирнозаговорного" юмора: Такое чувство, что Луческу до сих пор работает на Ахметова и спецом ослабевает Динамо 😁 
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0
Gargantua
Таловеров за 2 млн не нужен. он слабый.
тогда уж лучше Салюка за 1 млн. Хотя в который раз повторю, что выход в смене амплуа. 
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0
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