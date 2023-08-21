Динамо предлагают многих защитников, но они не подходят Луческу

Журналист Владимир Зверов рассказал, что киевское «Динамо» ищет центрального защитника.

«Динамо» до сих пор ищет защитника. Предлагают очень многих кандидатов, но главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу пока не находит подходящего.

Мы понимаем, что подходящего можно найти, но поедет ли он сюда, сколько ему нужно денег дать и сколько за его трансфер заплатить? Предлагают «Динамо» южноамериканцев, африканцев, Таловерова предлагали. Но Таловеров сейчас перешел из «Славии» в ЛАСК».

«Динамо» вчера пропустило три гола и уступило «Черноморцу» (2:3) в 3-м туре УПЛ.