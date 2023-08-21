Динамо предлагают многих защитников, но они не подходят Луческу
Киевляне в поисках усиления центральной линии
Журналист Владимир Зверов рассказал, что киевское «Динамо» ищет центрального защитника.
«Динамо» до сих пор ищет защитника. Предлагают очень многих кандидатов, но главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу пока не находит подходящего.
Мы понимаем, что подходящего можно найти, но поедет ли он сюда, сколько ему нужно денег дать и сколько за его трансфер заплатить? Предлагают «Динамо» южноамериканцев, африканцев, Таловерова предлагали. Но Таловеров сейчас перешел из «Славии» в ЛАСК».
«Динамо» вчера пропустило три гола и уступило «Черноморцу» (2:3) в 3-м туре УПЛ.
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тогда уж лучше Салюка за 1 млн. Хотя в который раз повторю, что выход в смене амплуа.