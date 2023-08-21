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  4. ХАВИ: «Эффективность – это не про нас»
Испания
21 августа 2023, 17:31 |
157
0

ХАВИ: «Эффективность – это не про нас»

Тренер «Барселоны» – о матче против «Кадиса»

21 августа 2023, 17:31 |
157
0
ХАВИ: «Эффективность – это не про нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от матча второго тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (победа 2:0):

«Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность – это не про нас. Вот почему мы подписали Гюндогана – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом. Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей».

Напомним, Гюндоган перешел в «Барселону» летом на правах свободного агента. Он мог покинуть команду перед стартом сезона, если бы каталонцы не смогли зарегистрировать его на сезон в Ла Лиге.

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Хави Барселона Кадис Ла Лига Илкай Гюндоган
Источник Marca
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