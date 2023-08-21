ХАВИ: «Эффективность – это не про нас»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от матча второго тура испанской Ла Лиги против «Кадиса» (победа 2:0):

«Мы должны были забивать гораздо раньше. Эффективность – это не про нас. Вот почему мы подписали Гюндогана – чтобы он оказывал решающее влияние последним пасом. Нам не хватало эффективности и терпения, но, думаю, игра получилась хорошей».

Напомним, Гюндоган перешел в «Барселону» летом на правах свободного агента. Он мог покинуть команду перед стартом сезона, если бы каталонцы не смогли зарегистрировать его на сезон в Ла Лиге.