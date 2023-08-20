Испания20 августа 2023, 23:25 | Обновлено 20 августа 2023, 23:28
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Барселона – Кадис – 2:0. Мячи Педри и Феррана Торреса. Видео голов
Каталонцы одержали первую победу в чемпионате в этом сезоне
20 августа 2023, 23:25 | Обновлено 20 августа 2023, 23:28
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Закончился поединок 2 тура испанской Ла лиги, в котором «Барселона» принимала «Кадис».
Каталонская команда победила со счетом 2:0. Голы забили Педри и Ферран Торрес. Футболистам удалось отличиться уже под занавес поединка.
Напомним, что в первом туре подопечные Хави не смогли справиться с «Хетафе», сыграв с ним в безголевую ничью.
Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+4.
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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