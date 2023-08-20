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Чемпионат Испании
Барселона
20.08.2023 20:30 – FT 2 : 0
Кадис
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Испания
20 августа 2023, 23:25 | Обновлено 20 августа 2023, 23:28
52
0

Барселона – Кадис – 2:0. Мячи Педри и Феррана Торреса. Видео голов

Каталонцы одержали первую победу в чемпионате в этом сезоне

20 августа 2023, 23:25 | Обновлено 20 августа 2023, 23:28
52
0
Барселона – Кадис – 2:0. Мячи Педри и Феррана Торреса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

Закончился поединок 2 тура испанской Ла лиги, в котором «Барселона» принимала «Кадис».

Каталонская команда победила со счетом 2:0. Голы забили Педри и Ферран Торрес. Футболистам удалось отличиться уже под занавес поединка.

Напомним, что в первом туре подопечные Хави не смогли справиться с «Хетафе», сыграв с ним в безголевую ничью.

Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча

Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+4.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Барселона Кадис Барселона - Кадис чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Педри Ферран Торрес
Источник Sport.ua
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