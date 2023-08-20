Барселона – Кадис – 2:0. Мячи Педри и Феррана Торреса. Видео голов

Закончился поединок 2 тура испанской Ла лиги, в котором «Барселона» принимала «Кадис».

Каталонская команда победила со счетом 2:0. Голы забили Педри и Ферран Торрес. Футболистам удалось отличиться уже под занавес поединка.

Напомним, что в первом туре подопечные Хави не смогли справиться с «Хетафе», сыграв с ним в безголевую ничью.

Барселона – Кадис – 2:0. Видео голов и обзор матча

Голы: Педри, 82, Ферран Торрес, 90+4.