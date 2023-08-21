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Испания
21 августа 2023, 11:13 | Обновлено 21 августа 2023, 11:15
438
0

Левандовски повторил свою худшую серию без голов за Барселону

Поляк давно не забивал

21 августа 2023, 11:13 | Обновлено 21 августа 2023, 11:15
438
0
Левандовски повторил свою худшую серию без голов за Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в воскресенье, 20 августа, в матче чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0) покинул поле без гола.

Это уже четвертая подряд игра, в которой Левандовски не смог отличиться. До этого он не забивал голы в играх с «Хетафе» (13 августа), «Сельтой» (4 июня) и «Мальоркой» (28 мая).

В последний раз поляк забивал за «блауграну» 23 мая – в матче против «Вальядолида».

Четыре игры без голов – это повторение худшей серии Левандовски за все время выступлений в «Барселоне». Подобная серия была у него в апреле этого года.

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Источник Sport.ua
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