Левандовски повторил свою худшую серию без голов за Барселону

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в воскресенье, 20 августа, в матче чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0) покинул поле без гола.

Это уже четвертая подряд игра, в которой Левандовски не смог отличиться. До этого он не забивал голы в играх с «Хетафе» (13 августа), «Сельтой» (4 июня) и «Мальоркой» (28 мая).

В последний раз поляк забивал за «блауграну» 23 мая – в матче против «Вальядолида».

Четыре игры без голов – это повторение худшей серии Левандовски за все время выступлений в «Барселоне». Подобная серия была у него в апреле этого года.