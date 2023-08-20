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  4. Крыськив и Григорчук – лучшие игрок и тренер 4 тура УПЛ
Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 22:54 | Обновлено 20 августа 2023, 22:56
155
0

Крыськив и Григорчук – лучшие игрок и тренер 4 тура УПЛ

Награды получили полузащитник «Шахтера» и тренер «Черноморца»

20 августа 2023, 22:54 | Обновлено 20 августа 2023, 22:56
155
0
Крыськив и Григорчук – лучшие игрок и тренер 4 тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, входящих в экспертный совет, определила самых ярких футболиста и наставника 4-го тура VBET Лиги.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

По итогам голосования победили полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив и тренер «Черноморца» Роман Григорчук.

Напомним, что Криськив с «Шахтером» сыграл вничью с «Кривбассом» (3:3), а Дмитрий забил два гола. Григорчук во главе «Черноморца» одолел «Динамо» (3:2).

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Крыськив Роман Григорчук
Источник УПЛ
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