Украина. Первая лига20 августа 2023, 19:48 | Обновлено 20 августа 2023, 19:51
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Первая лига. Победы Буковины и Металлиста
Состоялись два матча 4 тура
20 августа 2023, 19:48 | Обновлено 20 августа 2023, 19:51
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Состоялись два матча 4 тура Первой лиги Украины. «Буковина» дома обыграла «Прикарпатье», а харьковский «Металлист» на выезде одолел тернопольскую «Ниву».
Первая лига. 4 тур.
«Буковина» – «Прикарпатье» – 1:0.
Гол: Духота, 81
«Нива» Т – «Металлист» – 0:1.
Гол: Луцив, 81.
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