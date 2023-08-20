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Украина. Первая лига
20 августа 2023, 19:48 | Обновлено 20 августа 2023, 19:51
224
0

Первая лига. Победы Буковины и Металлиста

Состоялись два матча 4 тура

20 августа 2023, 19:48 | Обновлено 20 августа 2023, 19:51
224
0
Первая лига. Победы Буковины и Металлиста
Нива Тернополь

Состоялись два матча 4 тура Первой лиги Украины. «Буковина» дома обыграла «Прикарпатье», а харьковский «Металлист» на выезде одолел тернопольскую «Ниву».

Первая лига. 4 тур.

«Буковина» – «Прикарпатье» – 1:0.

Гол: Духота, 81

«Нива» Т – «Металлист» – 0:1.

Гол: Луцив, 81.

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Источник Sport.ua
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