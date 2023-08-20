20.08.2023 15:00 – FT 0 : 3
Украина. Вторая лига20 августа 2023, 18:22 | Обновлено 20 августа 2023, 18:38
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Вторая лига. Победы Мировки, Руха-2 и Металлурга-2
Состоялись три матча 3 тура Второй лиги Украины
20 августа 2023, 18:22 | Обновлено 20 августа 2023, 18:38
83
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Состоялись матчи 3 тура Второй лиги Украины. Сегодня в своих играх по три зачетных пункта получили «Дружба» из Мировки, львовский «Рух-2» и «Металлург-2» из Запорожья.
Вторая лига Украины. 3 тур.
«Тростянец» – «Дружба» – 0:1.
Гол: Бандурин, 19.
«Васт» Николаев – «Рух-2» – 0:3.
Голы: Теслюк, 12, Рогачев, 43, Непейпиев, 45+1
«Локомотив» Киев – «Металлург-2» -0:2.
Голы: Близнюк, 62, 65.
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