Вторая лига. Победы Мировки, Руха-2 и Металлурга-2

Состоялись матчи 3 тура Второй лиги Украины. Сегодня в своих играх по три зачетных пункта получили «Дружба» из Мировки, львовский «Рух-2» и «Металлург-2» из Запорожья.

Вторая лига Украины. 3 тур.

«Тростянец» – «Дружба» – 0:1.

Гол: Бандурин, 19.

«Васт» Николаев – «Рух-2» – 0:3.

Голы: Теслюк, 12, Рогачев, 43, Непейпиев, 45+1

«Локомотив» Киев – «Металлург-2» -0:2.

Голы: Близнюк, 62, 65.

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