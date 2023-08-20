20.08.2023 16:30 - : -
Украина. Вторая лига20 августа 2023, 14:30 |
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Вторая лига. Матчи 3-го тура, 20 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 августа видеотрансляцию поединков 3-го тура Второй лиги
20 августа 2023, 14:30 |
54
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20 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 3-й тур, 20 августа
- 14:30. Тростянец – Дружба Мировка
- 15:00. Васт Николаев – Рух-2 Львов
- 16:00. Локомотив Киев – Металлург-2 Запорожье
- 16:30. Скала Стрый – Карпаты-2 Львов
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
14:30. Тростянец – Дружба Мировка
15:00. Васт Николаев – Рух-2 Львов
16:00. Локомотив Киев – Металлург-2 Запорожье
16:30. Скала Стрый – Карпаты-2 Львов
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