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Чемпионат Украины
Скала 1911
20.08.2023 16:30 - : -
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
20 августа 2023, 14:30 |
54
0

Вторая лига. Матчи 3-го тура, 20 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 августа видеотрансляцию поединков 3-го тура Второй лиги

20 августа 2023, 14:30 |
54
0
Вторая лига. Матчи 3-го тура, 20 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

20 августа проходят поединки 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 3-й тур, 20 августа

  • 14:30. Тростянец – Дружба Мировка
  • 15:00. Васт Николаев – Рух-2 Львов
  • 16:00. Локомотив Киев – Металлург-2 Запорожье
  • 16:30. Скала Стрый – Карпаты-2 Львов

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

14:30. Тростянец – Дружба Мировка

15:00. Васт Николаев – Рух-2 Львов

16:00. Локомотив Киев – Металлург-2 Запорожье

16:30. Скала Стрый – Карпаты-2 Львов

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Источник Sport.ua
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