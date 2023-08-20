Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Прикарпатье, Нива Т – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Украины
Нива Тернополь
20.08.2023 17:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
20 августа 2023, 13:07 | Обновлено 20 августа 2023, 13:46
178
0

Буковина – Прикарпатье, Нива Т – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 20 августа видеотрансляцию поединков 4-го тура Первой лиги

20 августа 2023, 13:07 | Обновлено 20 августа 2023, 13:46
178
0
Буковина – Прикарпатье, Нива Т – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Металлист Харьков

​20 августа проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Первая лига. 4-й тур, 19 августа

  • 16:00. Буковина – Прикарпатье
  • 17:00. Нива Тернополь – Металлист

Турнирная таблица

Видеотрансляция матчей

16:00. Буковина – Прикарпатье

17:00. Нива Тернополь – Металлист

По теме:
Вторая лига. Матчи 3-го тура, 20 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Оболонь. Известны стартовые составы команд
Днепр-1 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Нива Тернополь Металлист Харьков
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Футбол | 20 августа 2023, 06:35 17
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг

Аргентинский форвард в 1-м тайме забил феноменальный гол в девятку

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Футбол | 20 августа 2023, 04:47 4
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»
Футбол | 19.08.2023, 23:17
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин сыграл очень хорошо, как и против Бильбао»
Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Футбол | 20.08.2023, 10:40
Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler
Футбол | 20.08.2023, 14:20
В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler
В финале ЧМ среди женщин на поле выбежал болельщик в футболке Stop Putler
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
Мудрик – наверху рейтинга. Назван топ-10 бессмысленных трансферов 2023 года
19.08.2023, 11:40 14
Футбол
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
Камбек Свентек, вылет Рыбакиной. Определены четвертьфиналистки в Цинциннати
18.08.2023, 08:30 4
Теннис
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
Свёнтек обыграла чемпионку Уимблдона на пути в полуфинал в Цинциннати
18.08.2023, 20:20 1
Теннис
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
19.08.2023, 15:56 4
Футбол
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
Будет протест. Бех-Романчук не прошла отбор в прыжках в длину на ЧМ-2023
19.08.2023, 16:27 5
Другие виды
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
Известна сумма, которую получит Шахтер от перехода Фреда из МЮ в Фенербахче
18.08.2023, 14:33 3
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
Таблица коэффициентов. Украина набрала очки, но Израиль тоже хочет в топ-15
18.08.2023, 14:40 15
Футбол
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем