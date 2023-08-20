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Украина. Первая лига20 августа 2023, 13:07 | Обновлено 20 августа 2023, 13:46
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Буковина – Прикарпатье, Нива Т – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 20 августа видеотрансляцию поединков 4-го тура Первой лиги
20 августа 2023, 13:07 | Обновлено 20 августа 2023, 13:46
178
0
20 августа проходят поединки 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Первая лига. 4-й тур, 19 августа
- 16:00. Буковина – Прикарпатье
- 17:00. Нива Тернополь – Металлист
Турнирная таблица
Видеотрансляция матчей
16:00. Буковина – Прикарпатье
17:00. Нива Тернополь – Металлист
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