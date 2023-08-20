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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 18:14 | Обновлено 20 августа 2023, 18:19
352
0

Фредди ПЛЮМАН: «Я счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре»

Вингер «Руху» прокомментировал прошлый матч против «Колоса»

20 августа 2023, 18:14 | Обновлено 20 августа 2023, 18:19
352
0
Фредди ПЛЮМАН: «Я счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре»
fcruhlviv.Плюман

Дебютант «Руху» и автор передачи Фредди Плюман поделился эмоциями после игры 4 тура УПЛ с «Колосом», которая завершилась со счетом 1:1.

«Рад сыграть свою первую официальную игру за «Рух». Я думаю, мы хорошо провели этот матч. Команда не расстроена, но хотелось лучшего результата. Пропустили гол в первом тайме. В перерыве тренер сказал, что игра еще не завершена и нам нужно стараться, чтобы переломить ход матча. Мы включились и в начале другого тайма быстро сравняли счет.

Я счастлив, что удалось отдать ассист в дебютной игре. Хотя у нас многие игроки могут качественно выполнить угловой или подать со штрафного. В этот раз я чувствовал себя хорошо и взял на себя ответственность» - сказал Плюман.

ВИДЕО. Передача Фредди Плюмана в матче «Руха» против «Колоса»

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Фредди Плюман Рух Львов Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Колос
Источник ФК Рух Львов
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