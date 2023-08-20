Рой КИН: «Манчестер Юнайтед – новый Тоттенхэм. Полное отчаяние»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение 0:2 от «Тоттенхэма» в матче второго тура АПЛ:

«Манчестер Юнайтед» – это новый «Тоттенхэм». Отчаяние, полное отчаяние. Наиболее обидно, когда команда не может играть на выезде. «Тоттенхэм» – хорошая команда. «Шпоры» любят, когда играют перед своими болельщиками, они чувствуют поддержку и энергию.

Второй тайм в исполнении «Манчестер Юнайтед» был слабым. На поле не было лидера, пропустили два плохих гола. А «шпоры» были прекрасны, они заслужили эту победу.

«МЮ» был в порядке в течение первых 30 минут, но игра длится более 90. Вы не можете доминировать все время, но показать веру, желание и борьбу».