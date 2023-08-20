Вчера, 19 августа «Дженоа» вернулась в Серию А после годичного перерыва домашним матчем первого тура против «Фиорентины». Возвращение новой команды Руслана Малиновского оказалось провальным – поражение 1:4.

Сам Малиновский, трансфер которого был оформлен лишь вчера днем, в заявку «Дженоа» на матч не попал и к поражению команды Альберто Джилардино не причастен.

Серия А. 1-й тур

«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4

Голы: Бираски (58) – Бираги (5), Бонавентура (11), Гонсалес (40), Мандрагора (56).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: