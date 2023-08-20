Дженоа – Фиорентина – 1:4. Неудачное возвращение. Видео голов и обзор матча
Новая команда Руслана Малиновского стартовала с провала
Вчера, 19 августа «Дженоа» вернулась в Серию А после годичного перерыва домашним матчем первого тура против «Фиорентины». Возвращение новой команды Руслана Малиновского оказалось провальным – поражение 1:4.
Сам Малиновский, трансфер которого был оформлен лишь вчера днем, в заявку «Дженоа» на матч не попал и к поражению команды Альберто Джилардино не причастен.
Серия А. 1-й тур
«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4
Голы: Бираски (58) – Бираги (5), Бонавентура (11), Гонсалес (40), Мандрагора (56).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор финального матча Кубка лиг 2023
Дублем отметился Джуд Беллингем