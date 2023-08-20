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Чемпионат Италии
Дженоа
19.08.2023 21:45 – FT 1 : 4
Фиорентина
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Италия
20 августа 2023, 12:07 |
856
0

Дженоа – Фиорентина – 1:4. Неудачное возвращение. Видео голов и обзор матча

Новая команда Руслана Малиновского стартовала с провала

20 августа 2023, 12:07 |
856
0
Дженоа – Фиорентина – 1:4. Неудачное возвращение. Видео голов и обзор матча
ФК Фиорентина

Вчера, 19 августа «Дженоа» вернулась в Серию А после годичного перерыва домашним матчем первого тура против «Фиорентины». Возвращение новой команды Руслана Малиновского оказалось провальным – поражение 1:4.

Сам Малиновский, трансфер которого был оформлен лишь вчера днем, в заявку «Дженоа» на матч не попал и к поражению команды Альберто Джилардино не причастен.

Серия А. 1-й тур

«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4
Голы: Бираски (58) – Бираги (5), Бонавентура (11), Гонсалес (40), Мандрагора (56).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Бираски (Дженоа).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиано Бираги (Фиорентина).
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Дженоа Фиорентина Серия A видео голов и обзор Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
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