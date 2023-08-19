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Фрозиноне
19.08.2023 19:30 – FT 1 : 3
Наполи
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Италия
19 августа 2023, 23:51 |
209
0

Фиорентина разгромила Дженоа, Интер разобрался с Монцой

«Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне», «Эмполи» минимально уступил «Вероне»

19 августа 2023, 23:51 |
209
0
Фиорентина разгромила Дженоа, Интер разобрался с Монцой
ФК Интер Милан

Состоялись четыре матча первого тура Серии А.

Новый клуб Руслана Малиновского «Дженоа» без шансов проиграл «Фиорентине». Украинец пока не был в заявке на игру.

«Наполи» на выезде разобрался с «Фрозиноне», «Интер» переиграл «Монцу», «Эмполи» минимально уступил «Вероне».

Чемпионат Италии. 1-й тур

«Фрозиноне» – «Наполи» – 1:3
Голы: пенальти Харруи (7) – Политано (24), Осимхен (42), Осимхен (79).

«Эмполи» – «Верона» – 0:1
Гол: Бонаццоли (75).

«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4
Голы: Бираски (58) – Бираги (5), Бонавентура (11), Гонсалес (40), Мандрагора (56).

«Интер» – «Монца» – 2:0
Голы: Мартинес (8, 76)

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Источник Sport.ua
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