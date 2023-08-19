Фиорентина разгромила Дженоа, Интер разобрался с Монцой
«Наполи» на выезде переиграл «Фрозиноне», «Эмполи» минимально уступил «Вероне»
Состоялись четыре матча первого тура Серии А.
Новый клуб Руслана Малиновского «Дженоа» без шансов проиграл «Фиорентине». Украинец пока не был в заявке на игру.
«Наполи» на выезде разобрался с «Фрозиноне», «Интер» переиграл «Монцу», «Эмполи» минимально уступил «Вероне».
Чемпионат Италии. 1-й тур
«Фрозиноне» – «Наполи» – 1:3
Голы: пенальти Харруи (7) – Политано (24), Осимхен (42), Осимхен (79).
«Эмполи» – «Верона» – 0:1
Гол: Бонаццоли (75).
«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4
Голы: Бираски (58) – Бираги (5), Бонавентура (11), Гонсалес (40), Мандрагора (56).
«Интер» – «Монца» – 2:0
Голы: Мартинес (8, 76)
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