Фиорентина разгромила Дженоа, Интер разобрался с Монцой

Состоялись четыре матча первого тура Серии А.

Новый клуб Руслана Малиновского «Дженоа» без шансов проиграл «Фиорентине». Украинец пока не был в заявке на игру.

«Наполи» на выезде разобрался с «Фрозиноне», «Интер» переиграл «Монцу», «Эмполи» минимально уступил «Вероне».

Чемпионат Италии. 1-й тур

«Фрозиноне» – «Наполи» – 1:3

Голы: пенальти Харруи (7) – Политано (24), Осимхен (42), Осимхен (79).

«Эмполи» – «Верона» – 0:1

Гол: Бонаццоли (75).

«Дженоа» – «Фиорентина» – 1:4

Голы: Бираски (58) – Бираги (5), Бонавентура (11), Гонсалес (40), Мандрагора (56).

«Интер» – «Монца» – 2:0

Голы: Мартинес (8, 76)

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