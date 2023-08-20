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Интер Милан
19.08.2023 21:45 – FT 2 : 0
Монца
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Италия
20 августа 2023, 11:38 |
117
0

Интер – Монца – 2:0. Дубль Лаутаро. Видео голов и обзор матча

Команда Симоне Индзаги стартовала с победы

20 августа 2023, 11:38 |
117
0
Интер – Монца – 2:0. Дубль Лаутаро. Видео голов и обзор матча
ФК Интер

Вчера, 19 августа миланский «Интер» в матче первого тура итальянской Серии А сезона 2023/2024 обыграл со счетом 2:0 «Монцу». Дубль на счету капитана и лидера атак команды Симоне Индзаги, аргентинца Лаутаро Мартинеса.

Во втором голе ему ассистировал австрийский форвард Марко Арнаутович, который вернулся в «Интер» спустя 13 лет и сделал голевую передачу спустя 9 минут после выхода на замену.

Серия А. 1-й тур

«Интер» – «Монца» – 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес 8, 76

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Интер Милан Монца Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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