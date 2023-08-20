Интер Милан

Интер – Монца – 2:0. Дубль Лаутаро. Видео голов и обзор матча
Команда Симоне Индзаги стартовала с победы
Вчера, 19 августа миланский «Интер» в матче первого тура итальянской Серии А сезона 2023/2024 обыграл со счетом 2:0 «Монцу». Дубль на счету капитана и лидера атак команды Симоне Индзаги, аргентинца Лаутаро Мартинеса.
Во втором голе ему ассистировал австрийский форвард Марко Арнаутович, который вернулся в «Интер» спустя 13 лет и сделал голевую передачу спустя 9 минут после выхода на замену.
Серия А. 1-й тур
«Интер» – «Монца» – 2:0
Голы: Лаутаро Мартинес 8, 76
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
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