Интер Милан

Вчера, 19 августа миланский «Интер» в матче первого тура итальянской Серии А сезона 2023/2024 обыграл со счетом 2:0 «Монцу». Дубль на счету капитана и лидера атак команды Симоне Индзаги, аргентинца Лаутаро Мартинеса.

Во втором голе ему ассистировал австрийский форвард Марко Арнаутович, который вернулся в «Интер» спустя 13 лет и сделал голевую передачу спустя 9 минут после выхода на замену.

Серия А. 1-й тур

«Интер» – «Монца» – 2:0

Голы: Лаутаро Мартинес 8, 76

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: