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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 03:29 | Обновлено 20 августа 2023, 03:31
24
0

Днепр-1 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите игру 4 тура УПЛ 20 августа в 15:00

20 августа 2023, 03:29 | Обновлено 20 августа 2023, 03:31
24
0
Днепр-1 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепр-1 - Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Оболонь».

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Источник Sport.ua
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