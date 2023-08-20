Украина. Премьер лига20 августа 2023, 03:29 | Обновлено 20 августа 2023, 03:31
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Днепр-1 – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите игру 4 тура УПЛ 20 августа в 15:00
20 августа 2023, 03:29 | Обновлено 20 августа 2023, 03:31
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В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Днепр-1 - Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Оболонь».
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