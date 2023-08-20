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Украина. Премьер лига
20 августа 2023, 01:41 | Обновлено 20 августа 2023, 01:42
32
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Оболонь

Игра начнется 20 августа в 17:00

20 августа 2023, 01:41 | Обновлено 20 августа 2023, 01:42
32
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Оболонь
СК Днепр-1

В воскресенье, 20 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днепр-1 - Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале УНИАН, а также на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - «Оболонь».

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Источник Sport.ua
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