Гол Виды на 90+10 минуте в ворота Загреба вывел АЕК в раунд плей-офф ЛЧ

Состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли АЕК Афины и «Динамо» Загреб.

В невероятной развязке победу вырвал греческий клуб. Команда из Загреба вела со счетом 2:0, но на 90+2-й минуте Араухо забил гол, который переводил встречу в дополнительное время, а на 90+10-й экс-защитник киевского «Динамо» хорват Домагой Вида забил победный гол для АЕКа.

Победитель противостояния сыграет против бельгийского «Антверпена» в Q4 ЛЧ за выход в группу Лиги чемпионов. Проигравший перейдет в Q4 Лиги Европы, где встретится со «Спартой» из Праги (и победитель выйдет в группу Лиги Европы, а проигравший – в группу Лиги конференций).

8 августа матч этих команд в пригороде Афин не состоялся (и был перенесен на 19 августа) из-за беспорядков и смерти фаната. 15 августа в первой игре в Загребе победила команда из Греции со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

АЕК – «Динамо» Загреб – 2:2 (первый матч 2:1)

Голы: Араухо (90+2), Вида (90+10) – Шутало (45), Любичич (65).