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Лига Чемпионов
Проходит дальше АЕК
19.08.2023 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 2
Динамо Загреб
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Лига чемпионов
20 августа 2023, 00:15 | Обновлено 20 августа 2023, 00:19
832
2

Гол Виды на 90+10 минуте в ворота Загреба вывел АЕК в раунд плей-офф ЛЧ

Перенесенная встреча из-за беспорядков и смерти фаната все же была сыграна в Греции

20 августа 2023, 00:15 | Обновлено 20 августа 2023, 00:19
832
2
Гол Виды на 90+10 минуте в ворота Загреба вывел АЕК в раунд плей-офф ЛЧ
ФК АЕК

Состоялся ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли АЕК Афины и «Динамо» Загреб.

В невероятной развязке победу вырвал греческий клуб. Команда из Загреба вела со счетом 2:0, но на 90+2-й минуте Араухо забил гол, который переводил встречу в дополнительное время, а на 90+10-й экс-защитник киевского «Динамо» хорват Домагой Вида забил победный гол для АЕКа.

Победитель противостояния сыграет против бельгийского «Антверпена» в Q4 ЛЧ за выход в группу Лиги чемпионов. Проигравший перейдет в Q4 Лиги Европы, где встретится со «Спартой» из Праги (и победитель выйдет в группу Лиги Европы, а проигравший – в группу Лиги конференций).

8 августа матч этих команд в пригороде Афин не состоялся (и был перенесен на 19 августа) из-за беспорядков и смерти фаната. 15 августа в первой игре в Загребе победила команда из Греции со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

АЕК – «Динамо» Загреб – 2:2 (первый матч 2:1)
Голы: Араухо (90+2), Вида (90+10) – Шутало (45), Любичич (65).

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Динамо Загреб Домагой Вида АЕК Афины смотреть онлайн Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
я хз був там пеналь чи ні, в самому кінці. але якщо був, то має бути стовідсотковим. не бачив матч, тому не знаю був пеналь чи греків за вуха витягли
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Gargantua
вот это драма
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