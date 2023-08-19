АЕК – Динамо Загреб. ЛЧ в субботу. Вида – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 19 августа в 21:45 ответный матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
19 августа в 21:45 проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встречаются АЕК Афины и «Динамо» Загреб.
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8 августа матч этих команд в пригороде Афин не состоялся (и был перенесен на 19 августа) из-за беспорядков и смерти фаната.
15 августа в первой игре в Загребе победила команда из Греции со счетом 2:1.
У греческого АЕК в основе заявлен хорват Домагой Вида, экс-защитник киевского «Динамо».
Победитель противостояния сыграет против бельгийского Антверпена в Q4 ЛЧ за выход в группу Лиги чемпионов. Проигравший перейдет в Q4 Лиги Европы, где встретится со «Спартой» из Праги (и победитель выйдет в группу Лиги Европы, а проигравший – в группу Лиги конференций).
АЕК Афины – Динамо Загреб. Лига чемпионов в субботу. Смотреть онлайн. LIVE
Стартовые составы команд
Početni sastav plavih u Ateni 💙💪🏻— GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 19, 2023
Ajmoooo Dinamoooo! 🦁 pic.twitter.com/NzuBw4GLyq
📄 Η ενδεκάδα της ομάδας μας για τον αγώνα απέναντι στη @gnkdinamo , στην OPAP ARENA#aekgnkdin #aekfc #aekfcseason2023_2024 #UCL pic.twitter.com/AyMkP8iwaZ— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 19, 2023
События матча
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