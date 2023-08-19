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Лига Чемпионов
АЕК
19.08.2023 21:45 – 75 2-й матч. Результат первого матча 2:1 0 : 2
Динамо Загреб
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 августа 2023, 21:45 | Обновлено 19 августа 2023, 22:50
735
0

АЕК – Динамо Загреб. ЛЧ в субботу. Вида – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 19 августа в 21:45 ответный матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

19 августа 2023, 21:45 | Обновлено 19 августа 2023, 22:50
735
0
АЕК – Динамо Загреб. ЛЧ в субботу. Вида – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Динамо Загреб

19 августа в 21:45 проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором встречаются АЕК Афины и «Динамо» Загреб.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

8 августа матч этих команд в пригороде Афин не состоялся (и был перенесен на 19 августа) из-за беспорядков и смерти фаната.

15 августа в первой игре в Загребе победила команда из Греции со счетом 2:1.

У греческого АЕК в основе заявлен хорват Домагой Вида, экс-защитник киевского «Динамо».

Победитель противостояния сыграет против бельгийского Антверпена в Q4 ЛЧ за выход в группу Лиги чемпионов. Проигравший перейдет в Q4 Лиги Европы, где встретится со «Спартой» из Праги (и победитель выйдет в группу Лиги Европы, а проигравший – в группу Лиги конференций).

АЕК Афины – Динамо Загреб. Лига чемпионов в субботу. Смотреть онлайн. LIVE

Стартовые составы команд

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Robert Ljubicic (Динамо Загреб).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Йосип Шутало (Динамо Загреб).
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Лига чемпионов АЕК Афины Динамо Загреб смотреть онлайн Домагой Вида
Источник Sport.ua
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