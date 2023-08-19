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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 20:53 | Обновлено 19 августа 2023, 20:54
383
0

Иван НАДЕИН: «Клубы должны продать свои права одному транслятору»

Президент «Вереса» ответил на вопросы журналистов и болельщиков

19 августа 2023, 20:53 | Обновлено 19 августа 2023, 20:54
383
0
Иван НАДЕИН: «Клубы должны продать свои права одному транслятору»
ФК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин ответил на вопросы журналистов и болельщиков во время встречи на стадионе «Авангард».

– Как Вы оцениваете трансферную кампанию клуба летом?

– Приоритет принятия решений в трансферной политике – у главного тренера. Часть новичков – это инициатива Сергея Лавриненко. С частью игроков наши скауты начинали переговоры еще раньше. Мое убеждение – подписывать надо таких игроков, которые могли бы стать активом. В настоящее время есть одно место в заявке. Есть медийный проект «Футбольный турист». Попробуем реализовать чью-то мечту. Да, возможно, нам нужно еще усиление опорной зоны. Травмированы пока Кухарук и Клец.

– Расскажите об условиях участия в проекте «Футбольный турист».

– «Футбольный турист» – это идея одного из известных ровенских журналистов. Мы не сразу приняли решение попытаться ее реализовать. Это проект о мечте. Кто-то не смог стать профессиональным футболистом. Мы предлагаем такой шанс. Второе – мы стараемся быть самоокупаемыми. Третье – нам нужны проекты, вызывающие интерес. Вызвать любые эмоции – это хорошо. Будут ли у нас предложения – уверен, что будут. Давайте посмотрим, кто примет участие в аукционе.

Для этого нужно уплатить заявочный взнос. 50 тысяч гривен в благотворительный фонд Veres Future. Затем – торги в прямом эфире. Стартовая цена 500 тысяч гривен. Кто выиграл торги – тот проходит медосмотр. Если человек проходит медосмотр успешно – подписываем контракт. Далее у будущего футболиста есть обязательство принимать участие в тренировках. Этот игрок будет в заявке. Это будет медийная история. А потом все зависит от самого человека, как он будет выигрывать конкуренцию в команде за место на поле. Как это случилось с Дмитрием Поворознюком в матче плей-офф, когда он вышел и почти голевую передачу отдал. Это не предвидишь и не пропишешь в сценарии. К 25 августа отбор должен завершиться, и мы примем решение. В космос человек улетел за деньги. Почему футболистом за деньги он не может стать?

– Как продвигается реализация идеи о возвращении зрителей на трибуны?

– Все клубы поддержали идею, что такие решения должны принимать местные Областные военные администрации. УАФ уже обратилась в Минмолодежьспорта. Но там это решение пока не поддержали. Сейчас Ровенская ОВА подготовила письмо, что 1200 человек мы можем обеспечить местами в укрытии на стадионе в случае объявления воздушной тревоги. Сейчас мы с этим письмом будем снова обращаться в Минмолодежьспорт. Мы выступаем генераторами этих идей.

– Какова судьба телепула после выхода из него двух клубов?

– Формат непонят даже нам. Куда вступили – непонятно. Трансляции оплачиваем мы. А какая прибыль – неизвестно. Поэтому точка в этом вопросе еще не поставлена. Теперь ждем предложение от Megogo. Мое мнение – клубы должны продать свои права одному транслятору. Клубы между собой договориться не смогут. Весь мир зарабатывает на правах. А мы – тратим.

– В свое время клуб обращался к дизайнерам и планировал конкурс по смене эмблемы. Какова судьба этой идеи?

– Этот вопрос пока отложили. Возможно, вернемся к этому. Но пока – это не ко времени.

– Есть ли сейчас премиальные за ничьи?

– Система премиальных перестроилась. Ничьи – идут в зачет. Каждый зачетный балл – важен.

– Задача, которая стоит перед командой на сезон – десятое место. Уволят ли тренера в случае, если команда финиширует ниже десятого места?

– Контракт с главным тренером рассчитан на три года. Прямого условия о десятом месте там нет. Будем думать. Я хочу, чтобы Сергей Дмитриевич доработал контракт, и мы говорили о следующем. Он верит в футбол и разбирается в футболе.

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Верес Ровно Иван Надеин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телепул
Источник ФК Верес
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