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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не соперник создал моменты, а мы сами себе»
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 19:10 |
278
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не соперник создал моменты, а мы сами себе»

Главный тренер ровенского «Вереса» – о матче с «Ворсклой»

19 августа 2023, 19:10 |
278
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Не соперник создал моменты, а мы сами себе»
НК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко прокомментировал игру поражение от «Ворсклы» (1:2).

- Тяжело проигрывать такие игры. Трудно упрекнуть за что-то команду. Мы создавали моменты, били по воротам.

Понимали, что соперник – непростой. «Ворскла» – еще недавно играла в еврокубках. Мы – только строим команду. Тем не менее, нам многое сегодня удалось. Кроме результата. Не лез мяч в ворота. Так бывает, что соперник реализовал все полумоменты. А мы не выжали максимума из созданного.

Двигаемся дальше. Будем сильнее. Проиграли не по игре. Но результат – на табло.

Мы делаем много работы, много анализируем, обучаем. Но результат складывается из малейших мелочей. Важен класс футболистов. Не соперник создал моменты, а мы сами себе.

Поверьте, с каждой игрой ребята чувствуют свои моменты. Если есть игра – результат придет. Надо понимать, что времени на работу у меня было очень мало. Поэтому, будем работать.

Относительно возможного усиления – только от моего желания ничего не зависит. Все хотят забивного нападающего. Но у нас, к сожалению, нет финансовой возможности взять нападающего за большие деньги. Поэтому, работаем с тем, что есть. Много уделяем внимания игре в завершающей стадии. Но можно забить тысячу пенальти на тренировке, а в игре мяч не будет идти в ворота.

Денис Балан сегодня получил повреждение. Пока не знаем, насколько серьезное. Проблема с икроножной мышцей.

У нас есть кадровые проблемы из-за травм. Роман Гагун, например, уже где только не играл. Но мы не жалуемся. Это делает нас сильнее.

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Источник ФК Верес
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