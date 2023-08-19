Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы проделали большой объем работы и он дал результат»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев подвел итоги начала сезона для своей команды

— Виталий Юрьевич, поздравляем вас с признанием лучшим тренером по итогам 3-го тура. Как бы вы оценили старт своей команды в чемпионате? Чем вы удовлетворены, а что хотелось бы улучшить в игре команды?

— Конечно, приятно начать чемпионат с трех побед в матчах с хорошими командами. Мы много работали и готовились к матчам чемпионата. У нас молодая команда и эти победы были очень важны в психологическом плане. Мы проделали большой объем работы и он дал результат — это очень приятно отдавать себе отчет, а кроме того, это очень важно для психологии молодых футболистов.

— Изюминка нынешнего «Руха» – многочисленное представительство в составе первой команды футболистов, являющихся воспитанниками Академии клуба. Как они переживают этот период перехода из юношеского футбола во взрослый?

— Понятно, что это другой уровень, но я хорошо знаю этих футболистов, поскольку их уже тренировал. Так же и они хорошо знают мои требования, поэтому в этом отношении нам проще найти общий язык. Но уровень скорости игры, но и соответственно, принятие решений на футбольном поле уже выше, чем в юношеском чемпионате. Конечно, им нужно время для адаптации. Но, опять же, доброе дело сделал тот факт, что мы уже работали вместе, это в какой-то мере помогает им легче адаптироваться к новым реалиям.

— После матча первого тура Юрий Вернидуб возмутился решением арбитра, а во втором туре ноты недовольства работой рефери звучали со стороны Оболони. Есть ли у вас какие-то вопросы к арбитражу?

— По первым трем турам пока нет больших нареканий. Те арбитры, которые работали на наших матчах, вполне благополучно справились со своими задачами. Что будет дальше – увидим.

— Следующий матч у вас против «Колоса». Эта команда летом усилилась опытными футболистами и тоже еще не проигрывала в текущем чемпионате. Насколько психологически тяжело вам будет противостоять этому сопернику после успешного старта?

— Я не думаю, что с настроем команды на этот матч возникнут какие-то затруднения. «Колос» – достаточно качественная команда, за три игры они еще не пропускали, что свидетельствует о надежной работе в защите. Это будет непростая игра, очень серьезная, подписали опытных игроков и в целом провели качественную селекцию этим летом. Поэтому мы готовимся к серьезной игре.

— Юрий Климчук выглядит лидером команды, многие ключевые эпизоды в матчах этого чемпионата состоялись при его активном участии. В СМИ ходили слухи, что он мог покинуть коллектив летом. Как вам удалось сберечь этого футболиста?

— Это скорее вопрос к руководству клуба. Что касается возможности его ухода из команды, я ничего не знаю, но могу сказать, что он очень качественно работал на сборах, действительно, как лидер коллектива. Он один из самых опытных футболистов и я рад, что у нас в команде такой игрок, как Юрий Климчук.

— Еще один игрок с огромным опытом – голкипер Юрий Панькив, являющийся одним из старейших по возрасту среди действующих футболистов УПЛ. Как он помогает в коммуникации между командой и тренерским штабом?

— У нас такие функции выполняет не только Юрий Панькив, но и Алексей Довгий, Марьян Мысик. Это футболисты постарше и очень помогают нам, тренерскому штабу, в раздевалке. Они очень качественно создают хорошую атмосферу в коллективе, это настоящие помощники тренерского штаба. Опять же, я очень им благодарен, они профессионалы и своим примером на тренировках показывают, как нужно относиться к делу. Да и вне футбольного поля они демонстрируют, как правильно вести себя в обществе. Эти ребята всегда поддерживают молодых футболистов, поэтому мы им очень благодарны.