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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 17:39 | Обновлено 19 августа 2023, 18:24
266
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Пока у Руха нет задач в Кубке Украины»

Тренер «Руха» - о результатах жеребьевки Кубка Украины

19 августа 2023, 17:39 | Обновлено 19 августа 2023, 18:24
266
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Пока у Руха нет задач в Кубке Украины»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Кубка Украины.

«Скала 1911» – хорошая и амбициозная команда. На предыдущей стадии стрыяне прошли команду из Первой лиги – тернопольскую «Ниву», поэтому мы готовимся к серьезному матчу. Если брать нынешнюю ситуацию в стране, то правильно, что жеребьевка проводилась именно по территориальному принципу.

Кубок Украины – очень специфический, но интересный турнир. Это краткое соревнование на выбывание, поэтому никто не имеет права расслабляться в этих матчах. Есть много команд, которые, играя в низших дивизионах, отлично проявляли себя в Кубке.

Пока у «Руха» нет задач в Кубке Украины. Однако мы должны проходить каждую стадию и демонстрировать лучшие результаты. Что касается состава на кубковый матч, то ротация в команде происходит и в матчах чемпионата, поэтому в стартовый состав попадут лучшие игроки», — сказал Пономарев.

Матч между «Скалой 1911» и «Рухом» пройдет в среду, 23 августа, в Стрые на стадионе «Сокол» и начнется в 17:00.

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Виталий Пономарев Рух Львов Скала Стрый Кубок Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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