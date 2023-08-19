Виталий ПОНОМАРЕВ: «Пока у Руха нет задач в Кубке Украины»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился мнением о жеребьевке 1/16 финала Кубка Украины.

«Скала 1911» – хорошая и амбициозная команда. На предыдущей стадии стрыяне прошли команду из Первой лиги – тернопольскую «Ниву», поэтому мы готовимся к серьезному матчу. Если брать нынешнюю ситуацию в стране, то правильно, что жеребьевка проводилась именно по территориальному принципу.

Кубок Украины – очень специфический, но интересный турнир. Это краткое соревнование на выбывание, поэтому никто не имеет права расслабляться в этих матчах. Есть много команд, которые, играя в низших дивизионах, отлично проявляли себя в Кубке.

Пока у «Руха» нет задач в Кубке Украины. Однако мы должны проходить каждую стадию и демонстрировать лучшие результаты. Что касается состава на кубковый матч, то ротация в команде происходит и в матчах чемпионата, поэтому в стартовый состав попадут лучшие игроки», — сказал Пономарев.

Матч между «Скалой 1911» и «Рухом» пройдет в среду, 23 августа, в Стрые на стадионе «Сокол» и начнется в 17:00.