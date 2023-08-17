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Кубок Украины
17 августа 2023, 13:22 | Обновлено 17 августа 2023, 13:25
3618
4

Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины

В борьбу вступают клубы УПЛ

17 августа 2023, 13:22 | Обновлено 17 августа 2023, 13:25
3618
4
Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины
УАФ

В столичном Доме футбола в четверг, 17 августа, состоялась жеребьевка четвертого предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

В четвертом предварительном этапе или 1/16 финала будут участвовать восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов Украинской Премьер-лиги (9-16 места по рейтингу) по итогам сезона-2022/2023.

Базовый день проведения матчей – 23 августа.

Четвертый предварительный этап Кубка Украины-2023/2024

По теме:
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известны все результаты 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ
жеребьевка Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Burevestnik
якщо Оболонь гратиме так як з Динамо, то Звягелю буде не просто...
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+4
Віталій Ткачук
Що тут скажеш? З одного боку ніби все зроблено для того, щоб команди з нижчих дивізіонів вилетіли, а з іншого, - хай доводять свою спроможність, ще перша вісімка не грає.
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+2
Vitaliy Shevchenko
Вікторія-ЛНЗ це ШД-Маріуполь на мінімалках.
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0
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