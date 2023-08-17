Состоялась жеребьевка 4-го этапа Кубка Украины

В столичном Доме футбола в четверг, 17 августа, состоялась жеребьевка четвертого предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

В четвертом предварительном этапе или 1/16 финала будут участвовать восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов Украинской Премьер-лиги (9-16 места по рейтингу) по итогам сезона-2022/2023.

Базовый день проведения матчей – 23 августа.

Четвертый предварительный этап Кубка Украины-2023/2024