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Нива Винница
19.08.2023 16:00 – FT 1 : 0
Кудровка
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Украина. Вторая лига
19 августа 2023, 20:10 |
48
0

Вторая лига. ЮКСА обыграла Чайку, Кудровка уступила винницкой Ниве

Состоялись два матча 3-го тура

19 августа 2023, 20:10 |
48
0
Вторая лига. ЮКСА обыграла Чайку, Кудровка уступила винницкой Ниве
ФК ЮКСА

19 августа состоялись два матча 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Вторая лига. 3-й тур, 19 августа

«Чайка» П. Борщаговка – «ЮКСА» Тарасовка – 1:3
Голы: Шакун (16) – Гоуларт (8), Евдокимов (21, 70)

«Нива» Винница – «Кудровка» – 1:0
Гол: Власенко (8)

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Чайка Петропавловская Борщаговка Кудровка ЮКСА Тарасовка
Источник Sport.ua
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