19.08.2023 16:00 – FT 1 : 0
Украина. Вторая лига19 августа 2023, 20:10 |
48
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Вторая лига. ЮКСА обыграла Чайку, Кудровка уступила винницкой Ниве
Состоялись два матча 3-го тура
19 августа 2023, 20:10 |
48
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19 августа состоялись два матча 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Вторая лига. 3-й тур, 19 августа
«Чайка» П. Борщаговка – «ЮКСА» Тарасовка – 1:3
Голы: Шакун (16) – Гоуларт (8), Евдокимов (21, 70)
«Нива» Винница – «Кудровка» – 1:0
Гол: Власенко (8)
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