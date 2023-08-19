Йожеф САБО: «Нужно быть честным. Шансов с Бешикташем мало»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua прокомментировал общую победу киевлян над греческим «Арисом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, оценил шансы киевлян в следующем противостоянии с «Бешикташем».

- Следующий соперник «Динамо» в еврокубках - турецкий «Бешикташ». Что ждёт киевлян?

- Увы, нужно быть объективным и честным. Если с «Арисом» мы вправе были надеяться на общий успех, то в противостоянии с «Бешикташем» шансов у «Динамо» будет мало. Думаю, турецкая команда пройдет дальше. У «Динамо» на внутренней арене проблем нет, а в европейских матчах не хватает мастерства, опыта. Не хочу никого критиковать, но сейчас у «Динамо» слабенькая команда, молодая и неопытная. Много авансов выдают Ванату. Но пока он не оправдывает выдаваемых авансов. Заметны проблемы в игре центральных защитников.