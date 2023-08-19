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  4. Йожеф САБО: «Нужно быть честным. Шансов с Бешикташем мало»
Лига конференций
19 августа 2023, 19:36 | Обновлено 19 августа 2023, 19:37
721
6

Йожеф САБО: «Нужно быть честным. Шансов с Бешикташем мало»

Не очень позитивный прогноз

19 августа 2023, 19:36 | Обновлено 19 августа 2023, 19:37
721
6
Йожеф САБО: «Нужно быть честным. Шансов с Бешикташем мало»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо в эксклюзивном комментарии Sport.ua прокомментировал общую победу киевлян над греческим «Арисом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций, оценил шансы киевлян в следующем противостоянии с «Бешикташем».

- Следующий соперник «Динамо» в еврокубках - турецкий «Бешикташ». Что ждёт киевлян?
- Увы, нужно быть объективным и честным. Если с «Арисом» мы вправе были надеяться на общий успех, то в противостоянии с «Бешикташем» шансов у «Динамо» будет мало. Думаю, турецкая команда пройдет дальше. У «Динамо» на внутренней арене проблем нет, а в европейских матчах не хватает мастерства, опыта. Не хочу никого критиковать, но сейчас у «Динамо» слабенькая команда, молодая и неопытная. Много авансов выдают Ванату. Но пока он не оправдывает выдаваемых авансов. Заметны проблемы в игре центральных защитников.

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Динамо Киев Арис Салоники Йожеф Сабо Лига конференций инсайд Динамо - Арис Салоники
Источник Sport.ua
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Tom😼
Візьми собі шнурок на шию і не ригай
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0
Gargantua
буки дают 1.5 на проход Бешикташа.
все желающие могут озолотиться, если наперед знают результат.
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-1
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VitosKH
Как это мало?Их просто нет
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-2
Андрей Залищук
тут він правий, шансів з турками мало
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-2
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