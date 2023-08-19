Сергей СИДОРЧУК: «Миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои»

Капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал об эмоциях во время ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против греческого «Ариса».

«Мы часто слышим, что не следует опускаться до уровня врага. Иногда сложно согласиться из-за несправедливости. И нам свое делать. Вчера был высокий градус эмоций. Мы с командой своим поведением не хотели обходить нравственные и спортивные ценности в футболе. Не хотели вести себя как наши соперники.

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Для нас важно показывать наших украинских героев. Азов был и остается героями, о которых мы должны рассказывать миру. Мы будем делать это дальше. А миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои», — написал Сидорчук.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Арис» со счетом 2:1 в основное время и 6:5 в серии пенальти.