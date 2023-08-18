После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками

После окончания серии пенальти между киевским «Динамо» и греческим «Арисом» на поле вспыхнул конфликт. Георгий Бущан и Владислав Дубинчак подбежали к фанатской трибуне гостей и начали показывать провокационные жесты.

Киевские футболисты намеревались ответить грекам на их оскорбительный баннер «Smash Azov nazis» («Уничтожить нацистов Азова»), который те вывесили на первой игре между командами.

Игроки «Ариса» вмешались в ситуацию, на поле возникла толкотня, но без особой агрессии. Арбитр сумел успокоить футболистов. К счастью, он показал Бущану и Дубинчаку только карточки желтого цвета, хотя вполне мог дать и красные.