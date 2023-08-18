Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
Лига конференций
18 августа 2023, 00:06 | Обновлено 18 августа 2023, 01:04
2131
3

После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками

Киевские футболисты показали провокационные жесты болельщикам гостей

18 августа 2023, 00:06 | Обновлено 18 августа 2023, 01:04
2131
3
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
Скриншот с трансляции

После окончания серии пенальти между киевским «Динамо» и греческим «Арисом» на поле вспыхнул конфликт. Георгий Бущан и Владислав Дубинчак подбежали к фанатской трибуне гостей и начали показывать провокационные жесты.

Киевские футболисты намеревались ответить грекам на их оскорбительный баннер «Smash Azov nazis» («Уничтожить нацистов Азова»), который те вывесили на первой игре между командами.

Игроки «Ариса» вмешались в ситуацию, на поле возникла толкотня, но без особой агрессии. Арбитр сумел успокоить футболистов. К счастью, он показал Бущану и Дубинчаку только карточки желтого цвета, хотя вполне мог дать и красные.

По теме:
Тренер Ариса: «Мы были лучше в обеих играх»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
Первый мяч в Лиге конференций Динамо забило позже, чем в других еврокубках
Динамо Киев Арис Салоники Лига конференций Динамо - Арис драка Георгий Бущан Владислав Дубинчак
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Теннис | 17 августа 2023, 07:20 3
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича
Монфис обыграл 12-ю ракетку мира в Цинциннати и вышел на Джоковича

Еще один шанс хоть раз обыграть сербского теннисиста

Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Футбол | 17 августа 2023, 23:12 9
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций
Поездка в Трнаву. Стал известен соперник Днепра-1 в Q4 Лиги конференций

Украинский клуб буде дважды играть в Словакии, чтобы заполучить евроосень

Днепр-1 – Славия Прага – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.08.2023, 23:45
Днепр-1 – Славия Прага – 1:1. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Славия Прага – 1:1. Видео голов и обзор матча
Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную
Футбол | 17.08.2023, 10:56
Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную
Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Футбол | 17.08.2023, 03:18
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Команда из Саудовской Аравии может играть в европейской Лиге чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
И правильно сделали ,мерзкая команда аріс
Ответить
+12
Alex T
Пусть бесятся уроды, и команда вылетела и хубло ваш пойдет с вами на х
Ответить
+3
Gargantua
а что за жесты?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
16.08.2023, 23:40 1
Футбол
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
16.08.2023, 13:40
Футбол
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
16.08.2023, 08:11 4
Футбол
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
16.08.2023, 01:23 11
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
Вторая серия в сезоне. Манчестер Сити завоевал Суперкубок УЕФА
17.08.2023, 00:11 2
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем