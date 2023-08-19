Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отклонил предложение «Лацио». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, в «Лацио» Льорису предлагали роль только второго вратаря команды. 36-летнего французского ветерана это не устроило.

Напомним, в «Тоттенхэме» на Льориса как на игрока основы также больше не рассчитывают. В июне «Шпоры» подписали голкипера «Эмполи» Гульельмо Викарио.

Напомним, Льорис выступает за «Тотттенхэм» с 2012 года. Суммарно провел за клуб 447 матчей и является рекордсменом по этому показателю.