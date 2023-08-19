Италия19 августа 2023, 12:09 |
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Льорис отклонил предложение Лацио
Французу предлагали роль второго вратаря
19 августа 2023, 12:09 |
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Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отклонил предложение «Лацио». Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, в «Лацио» Льорису предлагали роль только второго вратаря команды. 36-летнего французского ветерана это не устроило.
Напомним, в «Тоттенхэме» на Льориса как на игрока основы также больше не рассчитывают. В июне «Шпоры» подписали голкипера «Эмполи» Гульельмо Викарио.
Напомним, Льорис выступает за «Тотттенхэм» с 2012 года. Суммарно провел за клуб 447 матчей и является рекордсменом по этому показателю.
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