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  4. Льорис отклонил предложение Лацио
Италия
19 августа 2023, 12:09 |
156
0

Льорис отклонил предложение Лацио

Французу предлагали роль второго вратаря

19 августа 2023, 12:09 |
156
0
Льорис отклонил предложение Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис отклонил предложение «Лацио». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, в «Лацио» Льорису предлагали роль только второго вратаря команды. 36-летнего французского ветерана это не устроило.

Напомним, в «Тоттенхэме» на Льориса как на игрока основы также больше не рассчитывают. В июне «Шпоры» подписали голкипера «Эмполи» Гульельмо Викарио.

Напомним, Льорис выступает за «Тотттенхэм» с 2012 года. Суммарно провел за клуб 447 матчей и является рекордсменом по этому показателю.

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Уго Льорис Тоттенхэм Лацио
Источник Sky Sport Italia
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