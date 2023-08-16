Капитан Тоттенхэма может стать игроком Лацио

36-летний капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис может перейти в римский «Лацио», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Клубы уже ведут переговоры по сумме перехода. Клуб из Италии настаивает на трансфере, в то время как Льорис тоже ищет себе новую команду.

Напомним, ранее «Тоттенхэм» не взял своего капитана на предсезонные сборы – это был яркий знак, что путь «шпор» и их многолетнего капитана разойдется.

Льорис отдал «Тоттенхэму» 11 лет своей карьеры, сыграв за клуб 447 матчей. Он является рекордсменом лондонского клуба по количеству проведённых игр.