Капитан Тоттенхэма может стать игроком Лацио
Клубы уже ведут переговоры по трансферу Уго Льориса
36-летний капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис может перейти в римский «Лацио», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Клубы уже ведут переговоры по сумме перехода. Клуб из Италии настаивает на трансфере, в то время как Льорис тоже ищет себе новую команду.
Напомним, ранее «Тоттенхэм» не взял своего капитана на предсезонные сборы – это был яркий знак, что путь «шпор» и их многолетнего капитана разойдется.
Льорис отдал «Тоттенхэму» 11 лет своей карьеры, сыграв за клуб 447 матчей. Он является рекордсменом лондонского клуба по количеству проведённых игр.
#Calciomercato | @OfficialSSLazio, il @SpursOfficial ha acconsentito a liberare #Lloris, che ha dato la propria disponibilità al trasferimento in biancoceleste. Parti al lavoro per trovare l'intesa economicahttps://t.co/3NpuMUwRVw— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 16, 2023
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