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Чемпионат Украины
Металлист 1925
19.08.2023 17:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 07:20 | Обновлено 19 августа 2023, 07:22
72
0

Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра начнется 19 августа в 17:00

19 августа 2023, 07:20 | Обновлено 19 августа 2023, 07:22
72
0
Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925. Эдмар

В субботу, 19 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр-дебютант Клим Заброда из Сум.

Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай».

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Источник Sport.ua
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