В субботу, 19 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 17:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр-дебютант Клим Заброда из Сум.

Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай».