Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра начнется 19 августа в 17:00
В субботу, 19 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 17:00.
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Матч будет судить арбитр-дебютант Клим Заброда из Сум.
Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.
Металлист 1925 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай».
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