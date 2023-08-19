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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 07:11 | Обновлено 19 августа 2023, 07:13
154
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай

Игра начнется в 17:00

19 августа 2023, 07:11 | Обновлено 19 августа 2023, 07:13
154
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Минай
ФК Минай

В субботу, 19 августа, состоится поединок 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Левый берег», начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Матч будет судить арбитр-дебютант Клим Заброда из Сум.

Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на ОТТ-платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и др.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Минай».

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Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Источник Sport.ua
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