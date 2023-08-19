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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
18.08.2023 21:45 – FT 2 : 1
Шеффилд Юнайтед
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Англия
19 августа 2023, 00:03 | Обновлено 19 августа 2023, 00:19
53
0

Ноттингем Форест дома не без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед

Победный гол хозяева забили за несколько минут до конца встречи

19 августа 2023, 00:03 | Обновлено 19 августа 2023, 00:19
53
0
Ноттингем Форест дома не без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед
BBC. Крис Вуд

Во втором туре Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» в домашней встрече на последних минутах добыл победу над «Шеффилд Юнайтед».

Хозяева смогли быстро открыть счет — уже на третьей минуте забил Тайво Авонийи, однако развить инициативу не получилось. Более того, в начале второго тайма Густаво Хамер сравнял. Однако увезти из Ноттингема ничью «Шеффилд Юнайтед» не удалось — помешал им за минуту до истечения основного времени Крис Вуд.

Таким образом, у «Ноттингем Форест» после двух туров три очка, а у «Шеффилд Юнайтед» - ноль.

Английская Премьер-лига. 2-й тур, 18 августа

Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед – 2:1

Голы: Авонийи, 3, Вуд, 89 – Хамер, 48

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Ноттингем Форест Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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