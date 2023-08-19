Ноттингем Форест дома не без проблем обыграл Шеффилд Юнайтед
Победный гол хозяева забили за несколько минут до конца встречи
Во втором туре Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» в домашней встрече на последних минутах добыл победу над «Шеффилд Юнайтед».
Хозяева смогли быстро открыть счет — уже на третьей минуте забил Тайво Авонийи, однако развить инициативу не получилось. Более того, в начале второго тайма Густаво Хамер сравнял. Однако увезти из Ноттингема ничью «Шеффилд Юнайтед» не удалось — помешал им за минуту до истечения основного времени Крис Вуд.
Таким образом, у «Ноттингем Форест» после двух туров три очка, а у «Шеффилд Юнайтед» - ноль.
Английская Премьер-лига. 2-й тур, 18 августа
Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед – 2:1
Голы: Авонийи, 3, Вуд, 89 – Хамер, 48
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