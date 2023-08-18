В пятницу, 18 августа, состоялся матч 3-го тура первенства Украины во Второй лиги, в котором «Кремень-2» на своем поле встречался с «Реалом Фарма».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Одессы.

«Кремень-2» проиграл третий раз в третьем матче сезона-2023/2024. Он в таблице лиги 14-й. «Реал Фарма» занимает 4 место, имея 6 очков.

Вторая лига Украины. 3-й тур

Кремень-2 – Реал Фарма – 1:2

Голы: Стецюк, 43 – Барсуков, 7, Фабер, 26.