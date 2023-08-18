18.08.2023 12:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига18 августа 2023, 17:32 | Обновлено 18 августа 2023, 17:41
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Вторая лига. Кремень-2 дома проиграл Реалу Фарма
Команда из Кременчуга и дальше пасет задних в группе Б
18 августа 2023, 17:32 | Обновлено 18 августа 2023, 17:41
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В пятницу, 18 августа, состоялся матч 3-го тура первенства Украины во Второй лиги, в котором «Кремень-2» на своем поле встречался с «Реалом Фарма».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей из Одессы.
«Кремень-2» проиграл третий раз в третьем матче сезона-2023/2024. Он в таблице лиги 14-й. «Реал Фарма» занимает 4 место, имея 6 очков.
Вторая лига Украины. 3-й тур
Кремень-2 – Реал Фарма – 1:2
Голы: Стецюк, 43 – Барсуков, 7, Фабер, 26.
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Стецюк (Кремень-2).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Фабер (Реал Фарма).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Барсуков (Реал Фарма).
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